丹麥也「扈從中國」矮化我國稱呼 外交部：不更正將採反制措施

外交部發言人蕭光偉今（24）日抨擊丹麥政府扈從中國外交敘事，有違民主與人權原則，若丹麥政府為積極回應我更正訴求，我方將採取進一步反制措施。（記者黃靖媗攝）

除了南韓在電子入境卡系統中將我國矮化為「中國（台灣）」之外，丹麥居留證也有矮化台灣，在國籍欄直接稱「中國」的狀況。外交部發言人蕭光偉今（24）日抨擊丹麥政府扈從中國外交敘事，有違民主與人權原則，若丹麥政府未積極回應我更正訴求，我方將採取進一步反制措施。

丹麥政府自2024年便將居留證中的台灣人國籍由「台灣」改為「中國」。林佳龍近日曾於立法院院會答詢指出，此事持續交涉中，我國目前對應降低丹麥駐台代表及辦事處的特權，並協調G7在內歐洲國家協助，盼促使丹麥依循歐盟對我們交往的標準來進行。

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蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，丹麥政府扈從中國的外交敘事，將旅居丹麥的我國人居留證國籍標記為「中國」的作法，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此表達嚴厲譴責。

蕭光偉指出，若丹麥政府未積極回應我更正訴求，續屈從中國壓力，我方將採取進一步反制措施。

蕭光偉也嚴正呼籲丹麥政府早日提出我方可接受的解決方案，即刻改正對我國人居留證國籍欄位的錯誤註記，並遵循歐盟的外交政策實踐，以維護雙方長期友好的合作關係，切勿因本案嚴重影響丹麥在台形象與商譽，進而損害台丹雙邊關係及合作前景。

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