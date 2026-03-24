馬英九基金會控違反財政紀律 蕭旭岑駁：從未經手錢有何財政紀律？

國民黨副主席蕭旭岑今日上午出面受訪，回應有關馬英九基金會的人事風波問題。（記者施曉光攝）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明前基金會執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈言行不能代表馬英九立場後，該基金會昨又發出新聞稿指稱將委請律師針對「嚴重違反財政紀律情事」送請司法機關深入調查，國民黨副主席蕭旭岑今日上午出面受訪表示，過去他從未經手過錢，有何財政紀律問題？他非常好奇，而且據他了解，目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，他希望董事會能深入了解到底有何問題，並還他一個公道。

在馬辦薪水高得令人咋舌？蕭：馬允諾不低於過去總統府待遇

至於有媒體報導匿名人士指稱他在馬英九基金會的薪水高得令人咋舌，蕭旭岑回應，這種說法很可笑，他強調，自己在馬英九基金會的薪水是2019年1月任職時，馬英九親口跟我說，絕對不能低於過去在總統府任職的待遇，因此他領這份薪水至今沒有變過，所謂的令人咋舌，不知道是爆料者自己的觀感還是如何，他覺得非常可笑，「請問有什麼問題嗎？」

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蕭旭岑並指出，目前他在國民黨是義務職，當初請辭基金會執行長，今年2月24日基金會董事會通過由王光慈擔任執行長，他繼續擔任首席執行長，協助基金會業務工作，都有經董事會通過，因此不明白為何上週基金會的聲明稿卻把王光慈貶低為「前員工」，非常可笑，他強調，所有人事都是經由董事會與馬英九的同意。

關於外傳馬英九基金會辦公室在2月25日發生衝突，蕭旭岑表示，細節他不贅述，自己與王光慈的請辭，也不代表他們有任何的不法，而是基於保護馬英九，但不代表有心人可以無限上綱的攻擊他。

蕭旭岑還說，馬英九基金會本週五就要開召董事會，既然媒體報導馬英九有掌握到什麼事情，就請董事會的成員去請教馬英九，到底掌握到什麼事，以及他個人是怎麼樣，一切就能真相大白。

金溥聰介入人事風波？蕭：無法回答 「凡事留一線」

對於媒體詢問，外傳馬英九親信金溥聰與蕭旭岑的路線不同，並介入這次馬英九基金會人事風波，他說，無法回答這個問題，並強調金溥聰過去是他的長官，「凡事留一線」，至於事情細節媒體應該去問金溥聰。

在中國「做一些事」令馬感到不妥？蕭：兩岸交流不涉任何利益

此外，針對媒體報導近年「有人」一直以馬英九辦公室的名義在中國「做一些事」，讓「馬總統深感不妥」，蕭旭岑回應，感謝媒體向他查證，但他無法接受這種匿名、不負責任、下三濫的質疑手法，他鄭重告訴媒體，自己這幾年都在做兩岸青年交流工作，青年交流完全不涉任何利益，這也是馬英九的理念，有人以波髒水的方式破壞兩岸交流，非常可惡。

至於媒體報導的涉己爭議與質疑，蕭旭岑說，任何汙衊他人格聲譽的人，未來都會採取法律行動，並多次強調，若涉及他的清白與名聲，一定捍衛到底，如果有心人士想要藉此破壞兩岸關係、影響兩岸和平與兩岸青年交流工作，他也一定會對抗到底，希望真心愛護國民黨、保護馬英九的人，不要再親痛仇快。

蕭旭岑表示，許多不分黨派的朋友都相信他的為人與清白，此事至今有人以匿名的方式傷害他與國民黨，這一陣子他沒有做積極回應，主要原因就是不希望風波影響到國民黨與黨主席鄭麗文，而且他永遠感謝馬英九的栽培，馬對他有恩，即使自己遭受誤解，也願意繼續維護馬英九與馬家人，但這不代表有人可以藉此瘋狂的抹黑、打擊他，並且影響兩岸關係與國民黨。

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