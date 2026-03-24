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    首頁 > 政治

    苗博雅：核安無虞、核廢有解 才有核電延役條件

    2026/03/24 10:06 記者何玉華／台北報導
    台北市議員苗博雅表示，核安無虞，核廢能解，新式核能可以是一個選項。（資料照）

    台北市議員苗博雅表示，核安無虞，核廢能解，新式核能可以是一個選項。（資料照）

    總統賴清德日前表示核二、核三具備重啟條件，外界質疑民進黨非核家園政策轉彎，民進黨支持者也有反彈聲浪；社會民主黨籍台北市議員苗博雅表示，若核安有疑，核廢無解，台灣就沒有老舊核電延役的條件；反之，核安無虞，核廢能解，新式核能可以是一個選項。一切的科學報告必須公開透明，接受各界檢驗。

    苗博雅面對質疑指出，反核不是因為民進黨反核，是因為核安有疑慮，核廢沒解答。如果未來科技進步，能確保核安無虞，能解決核廢儲存，新式核能可以是一個選項。如果核安有疑，核廢無解，台灣就沒有老舊核電延役的條件。

    苗博雅強調，核安檢驗，核廢料的處理，必須通過最嚴格的科學標準審視。一切的科學報告必須公開透明，接受社會各界檢驗。能源選項應該務實理性辯證，基於事實與證據，考量風險和成本。

    苗博雅表示，政府若要推動核能發電，如果是產業用電缺口，要提出具體數據；如果是國家安全需求，要說明具體原因。台灣安全和世代正義，是他的核心價值，包括能源在內的任何議題，都必須符合國家安全及照顧下一代的原則，「留下更好的臺灣給下一代」的信念，不會因為政黨立場而改變。

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