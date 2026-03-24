顧立雄指美不會接受藍營3800億版本 馬文君：重點在＋N

國民黨立委馬文君（左）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋（右）專訪。（圖由千秋萬事提供）

立法院昨日初審行政院、立院國民黨團、立院民眾黨團提出的國防特別條例草案。國防部長顧立雄直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的3800億元版本。國民黨立委馬文君今日接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時表示，國民黨版3800億＋N重點就是在＋N，美方產能無法及時提供，才是國軍戰力最大的危機。

馬文君表示，我們現在不信任的是民進黨政府談判的能力，比如說像關稅，「我們不認為他談得很好」，重點就在於一個合理的內容，真的是為了國家安全而不是為了讓誰發大財，他們自己前面做不好的都沒有辦法去解釋，後面卻還要編更多，那你要叫大家怎麼信任？

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馬文君指出，今年國防預算已經編列高達9450億，比馬政府時期高3倍，以過去的經驗來看，美方的產能無法及時提供，不管國內國外很多軍購都是延宕的，對我們戰力才是最大的危機。國防預算都是民脂民膏，還牽涉到國軍的生命安全，所以會用比較強的監督的力道，像海鯤號果然做的不夠好，對潛艦的官兵真的非常危險；飛機掉到海裏，根本找不到，大家也發現連一件防寒衣都沒有，如果他們關注這些事情能像要預算那麼迫切，就不會有那麼多問題。

針對軍警消加薪議題，馬文君直言，這已經是立法通過的法案，賴政府卻不願意依法行政，行政院長沒有理由也沒有權利去不接受，很多企業都知道要吸引更好的人才要加薪，今天人不夠的情況之下，你買武器裝備沒有好的人才操作根本沒有用。

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