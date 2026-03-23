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    首頁 > 政治

    被李貞秀罵狗！ 鍾小平：民眾黨選票流失 力保中配紅統票

    2026/03/23 16:38 記者何玉華／台北報導
    對於李貞秀的批評，鍾小平（藍衣者）表示，立委的素質很重要。（資料照）

    對於李貞秀的批評，鍾小平（藍衣者）表示，立委的素質很重要。（資料照）

    民眾黨不分區立委李貞秀擁有中華人民共和國國籍的爭議未歇，今（23）日竟在內政委員會上當著媒體的面形容台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」。鍾小平受訪表示，立委的素質很重要，這是個人修養，不會去告她，跟她計較；但也強調，民眾黨跟柯文哲透過李貞秀事件在操作搶親中、統派的選票，倒楣的是與民進黨作戰的國民黨「腹背受敵、前後作戰」。

    李貞秀對她的中國國籍爭議聲稱是中國不讓她放棄，但鍾小平日前說他的中配樁腳成功放棄中國國籍的案例，直接打臉了李貞秀。李貞秀今天在內政委員會跟同黨立委陳昭姿聊天，豪不忌諱媒體就在面前拍攝，竟說鍾小平「那條狗，我都說他是狗…不配當人」。

    鍾小平下午接受電話訪問表示，不會去告李貞秀，「女生，不會跟她計較」；其二，強調立委的素質還是很重要，是個人修養。李貞秀「把人當狗，我把狗當人」，毛小孩就是人，自己當過流浪動物之家基金會董事長，每個月議員薪水捐10分之1給流浪動物之家，支持養流浪狗。

    鍾小平最後強調，李貞秀這樣鬧，最為難的是立法院長韓國瑜。他說，韓國瑜不處理，被批評消極不作為；處理是「揮刀自宮」讓藍白少了席次；藍白現在一直在失血，等於是把2028的統獨戰爭提前上演，對國民黨是不利的。

    鍾小平說，柯文哲跟民眾黨團面臨選票流失，越要抓住剩下的東西，就是保住20至29歲的年輕票，另外就是拉住中配的紅統票，所以李貞秀事件就是柯在操作統派的票。這樣一來，國民黨最倒楣，一方面要對決民進黨要搶中間選票，路線是往中間，卻面臨被白扯後腿，「禍起蕭牆、腹背受敵、前後作戰。」

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