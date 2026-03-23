今年1月對中投資占比22.7％ 陸委會：2003年以來最低

陸委會報告顯示，今年1月台灣赴中投資0.89億美元，占整體對外投資比重僅5.4%，今年1月我對中國（含香港）貿易，占我對外貿易比重為22.7%，為2003年以來最低水準。（資料照）

立法院內政委員會今日邀請陸委會進行業務報告，陸委會統計，今年1月台灣赴中投資0.89億美元，占整體對外投資比重僅5.4%，今年1月我對中國（含香港）貿易，占我對外貿易比重為22.7%，為2003年以來最低水準。

陸委會報告指出，在政治方面，中共認為當前處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定因素增多的時期，必須持續堅持「習思想」、黨中央集中統一領導等「中國特色社會主義」的制度優勢，在戰略上保持定力，以維持其發展的確定性和可持續性，並強調防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。

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經濟方面，3月中共「兩會」將今年GDP成長率下調至4.5-5%，為1991年以來最保守的目標，並持續警惕地緣政治風險上升，強調內部經濟「供強需弱」、企業經營及民眾就業困難等問題。世界銀行預估中國GDP將放緩至4.4%，仍受到消費者信心、房地產行業低靡及勞動市場疲弱的影

在社會方面，據國際NGO「自由之家」所屬的「異言網」統計，去年社會陳抗數量達5014件，較2024年增加35.7%（3693件），勞工討薪、爛尾樓業主維權抗爭已連續4年高居前2名，社會問題在維穩監控下持續積壓。

另外，中國涉及「反共」、「反習」的政治抗議事件增多，民眾透過在天橋懸掛布條，在大樓投影標語等方式，表達對中共政權及習近平的不滿。

黨紀整肅方面，中共中紀委公布去年全國立案處分人數98.3萬人，違反「中央八項規定」處分逾26萬人，查處中管幹部65名，三項數據均創習近平任內新高紀錄。

今年1月習近平在中紀委五次全會提出以「更高標準、更實舉措」推進「全面從嚴治黨」；同月公布軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立被立案調查。中央軍委會原由7人組成，至今僅剩習近平與軍委副主席兼軍紀委書記張升民2人，後續全軍政治審查恐將影響整體戰力。

陸委會報告指出，今年1月，台灣赴中投資0.89億美元，占整體對外投資比重僅5.4%，今年1月我對中國（含香港）貿易占我對外貿易比重為22.7%，為2003年（23.8%）以來最低水準；而台灣對美國及東協貿易則呈穩步成長，同期分別較上年成長125.2%及64.3%，占比分別為22.5%及17.1%。

陸委會提到，面對國際政經局勢高度不確定，全球及區域貿易秩序與產業供應鏈正面臨前所未有的挑戰，對全球貿易體系與金融市場穩定性造成衝擊，並對台商經營環境與產業布局產生深遠影響。

陸委會指出，政府基於「台灣優先」及「立足台灣，布局全球，行銷全世界」經貿戰略，持續改善投資環境，延長「歡迎台商回台投資行動方案」至2027年底，放寬讓全球海外台商投資適用，協助中國台商回台投資及多元布局，強化供應鏈韌性。

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