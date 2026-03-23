假象！中共對馬祖推同城生活圈 陸委會：實際效益有限

中共2025年發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」，宣稱要增進福馬融合發展；陸委會示警，同卡同城同生活，此為統戰升級新包裝。（圖擷取自陸委會臉書，資料照）

立法院內政委員會今日邀請陸委會進行業務報告，陸委會報告分析，中國全國政協主席王滬寧在今年「兩會」稱要塑造統一大勢、深化兩岸交流合作與融合發展。福州針對馬祖推出2批同城生活圈措施，意圖營造兩岸融合交流熱絡假象，惟實際效益有限。

陸委會彙整，習近平今年「新年賀詞」稱兩岸同胞血濃於水，祖國統一大勢不可阻擋。國台辦主任宋濤1月2日發表「新年寄語」，稱要採取更有力行動反對「台獨」和外來干涉。王滬寧在2月「對台工作會議」，重申要堅定不移推動兩岸關係和平發展、祖國統一大業，提出要堅持「一中原則」和「九二共識」，要擴大兩岸民間、基層交流，要深化兩岸融合發展等三個年度任務。

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中共持續對台進行軍事恫嚇、法律戰等複合性施壓。去年12月29至30日，東部戰區在台海周邊進行「正義使命-2025」軍演及海警「執法巡查」行動。另國台辦今年1月7日將我內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」，將高檢署檢察官列為「台獨打手幫兇」。

2月27日，中共針對港媒報導稱我內政部長劉世芳親屬在陸投資，稱正「依法依規」查處。此外，「全國人大」於3月12日表決通過「民族團結進步促進法」，要求增進台人對中華民族的認同，並依法追究破壞民族團結的行為。

在促融方面，王滬寧在今年「兩會」稱要塑造統一大勢、深化兩岸交流合作與融合發展。另「全國人大」通過「十五五」規劃綱要，強調要推動兩岸經濟合作、深化兩岸交流，凸顯中共意圖透過擴大交流合作，加大對台促融力度，推進其統一進程。

陸委會批評，中共持續對台複合性施壓，採取懲獨、經濟脅迫及促融促統統戰作為，包括單方面對台進行貿易壁壘調查、片面中止ECFA部分早收項目關稅優惠、將漢翔等8家實體列入出口管制管控名單及片面啟用W121航路等措施，對台進行經貿脅迫施壓，意圖迫使台灣接受其提出之「一中原則」與「九二共識」的政治前提。

陸委會指出，中共操作兩岸融合發展措施，自2023年9月發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」後，中央各部委提出14項政策文件，福建提出5批涉及經貿、農漁林業、銀行金融、外匯等領域措施，並辦理交流活動，福州針對馬祖推出2批同城生活圈措施，意圖營造兩岸融合交流熱絡假象，惟實際效益有限。

陸委會強調，政府將審慎評估並妥處中共對我經貿統戰滲透的威脅，並本於「強本固台、風險管理」原則，持續落實因應中共統戰滲透及國安威脅的17項策略，就兩岸經貿進行必要、有序的調整，並持續掌握中方經貿政策對台商投資經營的影響，適時提供諮詢輔導服務，提醒台商注意在中國經營的風險，協助多元布局，並提升產業競爭力。

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