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    首頁 > 政治

    9國23城齊聚 高雄智慧城市展「外交」收穫豐

    2026/03/23 08:56 記者王榮祥／高雄報導
    2026高雄智慧城市展迎來9個國家、23個國際城市及官方單位參與。（高市府提供）

    2026高雄智慧城市展迎來9個國家、23個國際城市及官方單位參與。（高市府提供）

    2026高雄智慧城市展迎來9國、23個國際城市及官方單位參與；高雄市長陳其邁表示，期透過智慧科技交流，與國際夥伴建立更緊密多元的合作關係。

    高市行政暨國際處指出，史上規模最大的芬蘭國會代表團、在駐芬蘭代表林昶佐安排下，於20至22日首度造訪高雄，由友台小組主席暨情報監督委員會主席勒馬茨（Mats Löfström）率團拜會市長陳其邁，雙方針對文化教育、城市產業轉型等議題深入交流。

    訪高期間，訪團實地考察位於前金國小的「高雄芬蘭國際外僑學校」設校進度，並前往大港開唱欣賞芬蘭人氣歌手熱情演出，走訪高雄市立圖書館總館時，則對國際繪本中心典藏各國童書展現高度興趣，特別是看到來自芬蘭的經典童書姆明Moomin繪本時，讓訪團成員倍感驚喜。

    行國處說明，這次到訪國際貴賓陣容堅強，9國23城與國際單位，包含美國聖安東尼市、日本熊本市、北九州市、德國德勒斯登市、波蘭卡托維茲市、波茲南市、格丁尼亞市、格但斯克市、加拿大國會議員及本拿比市與納奈莫市代理市長、烏克蘭六座城市組成的聯合訪團與荷蘭海牙市、芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪團等。

    駐台使館方面，馬紹爾群島共和國大使館、波蘭臺北辦事處及荷蘭在台辦事處等機構共同見證，展現高雄豐沛的國際影響力。

    高市行國處長張硯卿指出，本屆展會促成多項重大城市合作，包含美國聖安東尼市、日本熊本市與高雄共同簽署三方新創產業合作備忘錄，及與波蘭卡托維茲市正式締盟，高雄也迎來許多國際新朋友，持續拓展與國際交流的合作版圖。

    芬蘭國會代表團在駐芬蘭代表林昶佐的安排下於20至22日首度造訪高雄。（高市府提供）

    芬蘭國會代表團在駐芬蘭代表林昶佐的安排下於20至22日首度造訪高雄。（高市府提供）

    國際訪團參訪高雄市立圖書總館、衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心等高雄指標場館，感受高雄的豐沛文化能量。（高市府提供）

    國際訪團參訪高雄市立圖書總館、衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心等高雄指標場館，感受高雄的豐沛文化能量。（高市府提供）

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