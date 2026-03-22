提及李貞秀國籍爭議背後「忠誠義務」 謝志偉嗆陳昭姿「搭便車」

謝志偉在臉書發文批評陳：「上車不用買票是有可能，就是『你是司機』，可你是嗎？台灣的自由民主路如此崎嶇，你除了會搭便車外，還想把它開去哪裡？」（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀資格惹議，同黨立委陳昭姿20日上台質詢時爆氣怒嗆賴政府「有本事公開宣布，台灣、中國，一邊一國，那才有所謂《國籍法》！」，在場綠委聽到後則齊聲高喊「台灣、中國，一邊一國」。駐歐盟代表謝志偉在臉書發文批評陳：「上車不用買票是有可能，就是『你是司機』，可你是嗎？台灣的自由民主路如此崎嶇，你除了會搭便車外，還想把它開去哪裡？」

謝志偉指出：「會喊『台灣、中國，一邊一國』的人，都視『中國』為一個國家耶！所以，李女士有雙重國籍在陳委員的認知裏應該是確定無疑的了。除非，陳認為台灣/中華民國（尚）不是一個國家，因此，擁有中國國籍的李女士並無雙重國籍的問題？若然，那請問，這樣的認知普遍代表藍白的想法嗎？」

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謝志偉表示：「若然，事情就大條了。若否，同樣不小條。總之，此事值得深究。純粹從語句的獨立內涵來看，『禁止雙重國籍者擔任立委』既可能指的是『不得多於一個國籍』，也可能指的是『雙重國籍不夠，至少要有三個國籍才能擔任立委』的意思。那我們如何知道，『不能多於一個國籍』才是要求所在，而不是『至少三個國籍以上』？決定點在『忠誠』兩字。」

謝志偉強調，「忠誠」的對象只能「專一」，若超過「一個」，即有被稀釋或與另一個「忠誠對象」重疊或甚至衝突的可能，更別說是個對台灣懷有極端惡意並已付諸行動的「對象」。所謂「超過一個」並不必然是「兩個或兩個以上」，「一點一個」或「一點五個」都算「超過一個」，因為「忠誠」是專一，是絕對的。猶如「夫妻」關係中，任何一方皆不可能以「並未重婚」為由而要求對方容忍其在外「另與人同居」。

謝志偉說：「準此，不論『大陸』是否為一個『國家』，都不影響『中華民國／台灣』對欲擔任其立委者的專一忠誠要求。至於李女士拿不拿得到證明，毫無損於國家要求其『專一忠誠』的權力。『要上車就是要有票』，拿不出票的原因改變不了『上車就是要有票的原則』。請問，這些和有沒種喊台灣中國一邊一國有啥關係？」

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