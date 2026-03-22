中央推老宅延壽 陳瑩、莊瑞雄籲台東30年以上屋齡申請補助修繕

內政部昨天到台東辦「老宅延壽機能復新計畫」說明會，立委陳瑩（右4）、莊瑞雄（左4）鼓勵有需求的老宅提出申請。（記者黃明堂翻攝）

行政院日前宣布啟動「老宅延壽機能復新計畫」，立委陳瑩、莊瑞雄要求內政部長劉世芳安排到台東辦理說明會。昨天由內政部次長董建宏主持說明會。陳瑩表示，「老宅延壽」對屋齡及人口比例老化偏高的台東，可以讓居住環境更安全、讓長輩住得更安心。

根據國土管理署房屋稅籍資料，台東屋齡30年以上住宅共有60826間，台東所有房屋超過30年的比例高達68.8%，顯示老宅問題相當普遍。台東也是高齡社會，65歲以上人口已占21%，高於全國平均，加上許多年輕人在外縣市求學、工作，台東長輩實際生活的比例更高。

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「老宅延壽」修繕補助適用對象為全國屋齡30年以上的合法建築物。內政部針對屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，提供室內外修繕補助，在不拆除、不重建的前提下，全面提升老宅的安全與使用機能。該計畫自今年5月起受理申請，至2027年12月31日止；若住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元。

陳瑩強調，台東老舊住宅比例相當高，非常需要「老宅延壽」政策協助，未來會持續爭取增加補助名額，提升台東老舊住宅的環境與安全。許多老舊公寓與透天住宅不論室內或室外，都面臨設備老化、使用不便甚至安全問題，改善居住安全與生活便利性，是守護長輩生活品質最重要的照顧之一。

莊瑞雄則表示，建議相關部會在制定補助標準時應更具備同理心與彈性，未來可研議除了每戶基本的修繕補助外，若家中有長輩同住，可視情況額外加碼10萬至30萬元的專案補助金，藉此實質減輕一般家庭的經濟負擔。

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