陳昭姿質詢翻車 李忠憲：認同崩解當場現形

學者李忠憲。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，民眾黨團昨日於立法院會提出對內政部長劉世芳的譴責案，民眾黨立委陳昭姿發言時力挺李貞秀，嗆民進黨有本事就宣布台灣中國一邊一國，綠委群起「呼應」，齊聲高喊一邊一國。對此，學者李忠憲表示，當「一邊一國」不再是信念，而只是可被操作的表演，一個人就會在真正面對群體回應時失去立足點。那一瞬間的錯愕，其實不是政治上的失誤，而是內在認同的空白被看見。

李忠憲在臉書PO文表示，昨天立法院最值得看的，不是質詢內容，而是一場認同的失控，陳昭姿在立法院的表演，顯然是有相當的準備和練習，才會有那樣手勢和抑揚頓挫，問賴清德跟民進黨敢不敢公開講一邊一國，結果會場裡民進黨的立委大聲齊喊台灣中國一邊一國，這個以前一邊一國陣線提名的立委陳昭姿突然不知所措，要求停止她立委質詢的時間，眼光看向韓國瑜希望能夠替她主持公道。

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李忠憲指出，最近有機會跟北社以前的社長前輩們一起吃飯，有人半開玩笑提到，北社竟也出過這樣的社長。現場沒人笑，只有一種難以掩飾的尷尬。因為大家心裡都清楚，那不是立場轉變，而是某種更難堪的東西，以前一邊一國提名的立委候選人陳昭姿這個質詢，當然是為了護航中國人在台灣當立委的議題。

李忠憲續指，台灣是什麼？一邊一國是什麼？ 黃文局才在TIA的年會上面說，台灣要走出悲情，悲情沒辦法建國，所以不要再唱黃昏的故鄉了，德國人在一段時間之後，都會討論德國是什麼？德國人是什麼？可見認同會隨著時間而改變，什麼是好的改變？什麼是壞的改變？而判斷的標準又是什麼？或許有的人對台灣的認同，並不是他真正的認同，是為了權力、名利的需求，為了慾望，甚至可能是簡單的交際應酬。

李忠憲分析，回到最原始的話題，一邊一國到底是什麼？認同到底是什麼？這場質詢最荒謬的，不在於立場衝突，而在於認同的崩解，當「一邊一國」不再是信念，而只是可被操作的表演，一個人就會在真正面對群體回應時失去立足點。那一瞬間的錯愕，其實不是政治上的失誤，而是內在認同的空白被看見，他在德國時就知道，人可以適應環境、學會語言、甚至融入文化，但若內心沒有真正的認同，就不可能願意為那個地方承擔任何代價。那樣的存在，只會讓人清醒而痛苦。

李忠憲直言，所以問題從來不只是「一邊一國是什麼」，而是，當一個人的認同可以為了權力、位置或利益隨時轉換時，那還能稱為認同嗎？社會如果無法區分這種轉換是成長，還是墮落，那麼它所面對的危機，也就不只是政治，而是存在本身。

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