美超微高層涉案被起訴 顏擇雅：碰到科技禁運 新加坡不再模糊選邊

檢方提供的監視器畫面，拍下了1家東南亞公司準備假伺服器的過程。（圖擷取自美國司法部）

美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國，其中一人為美超微（Super Micro Computer）共同創辦人、董事會成員廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw）。對此，作家顏擇雅表示，這件事的意義，就是新加坡雖然在美中對抗之中三番兩次表態不選邊，但碰到科技禁運這件事，是毫不猶豫靠向美國的。主動辦案，出發點當然是為了新加坡本身的高科技製造業。

顏擇雅在臉書PO文表示，美國逮捕美超微高層，看到有人評論說事情發生在拜登主政期間，但是拜登不抓人，是川普才會抓人，顏擇雅看法不一樣，認為問題出在證據是否齊全。這次的關鍵證物是監視器影像，那個監視器是安裝在馬來西亞工廠之內。難道馬來西亞那邊有吹哨者，把影像直接交給美國？老實說她懷疑美國司法單位有如此龐大資源，認為關鍵影像是透過跨國司法合作取得的。

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顏擇雅指出，她認為美超微高層這次被逮，就是2025年3月「新加坡調查輝達晶片流向 呼籲馬來西亞與美國協助」的後續。整起調查是從新加坡開始，是新加坡政府主動，這件事的意義，就是新加坡雖然在美中對抗之中三番兩次表態不選邊，但碰到科技禁運這件事，是毫不猶豫靠向美國的。主動辦案，出發點當然是為了新加坡本身的高科技製造業。

顏擇雅續指，馬來西亞沒新加坡那麼主動，但是既然被新加坡公開點名，美方又提出要求了，也必須乖乖搜集證據，並交給美國。「我們不是都覺得馬來西亞很親中嗎？但為了自家產業，馬來西亞就是必須這麼做。」

顏擇雅直言，這對台灣意義是什麼？意思是破口如果是在台灣，主嫌是台灣人，如果有什麼罪證是台灣政府可以取得卻沒去蒐證的，台灣值得美國信任的程度就反而不如新加坡，甚至馬來西亞了。

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