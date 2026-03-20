為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    參選竹北市長起手式？經國大橋旁掛「竹北邱臣遠」看板 同黨林碩彥回應了

    2026/03/20 23:30 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市經國大橋旁，同時懸掛「竹北邱臣遠、幸福真永遠」和「竹北市長初選民調唯一支持」看板。（民眾提供）

    竹北市經國大橋旁，同時懸掛「竹北邱臣遠、幸福真永遠」和「竹北市長初選民調唯一支持」看板。（民眾提供）

    新竹縣市重要幹道的竹北市經國大橋旁，今天豎起新竹市副市長邱臣遠的看板，寫著「竹北邱臣遠、幸福真永遠」字樣，一旁則有民眾黨新竹縣議員林碩彥的「竹北市長初選民調唯一支持」的看板，引發地方聯想。

    對於是否投入竹北市長選舉，邱臣遠並未對外明確表態；林碩彥則表示，「想要先為竹北市民服務，我們都歡迎來到竹北！」

    邱臣遠的看板掛在經國大橋銜接新竹市與竹北市處，車流量極高，曝光度絕佳。地方人士解讀，上架看板為邱臣遠布局竹北市長選戰的暖身動作，釋放強烈參選訊號，很可能是正式宣布參選前的起手式，企圖將新竹市的執政能量，延伸到新竹縣竹北市。

    在竹北佈局已久的林碩彥，已向民眾黨中央報名有意參選竹北市長。對於邱臣遠懸掛看板，林碩彥受訪表示，他不清楚邱臣遠這個動作的意涵掛，讓人看了「霧煞煞」，不知目的為何；如果是想選竹北市長，他希望黨中央能有公平公正的初選機制，依照黨的相關規定公平競爭，「而不是想等著黨徵召」，且黨內也早有「反對空降」的聲音。

    林碩彥說，為積極備戰竹北市長選舉，團隊籌劃將舉辦問政說明會，並鎖定市民關心的「飆經濟、創科技、順交通」3大議題，闡述施政理念；在參選登記之前，規劃走遍竹北市31個里，首場已預計24日在東海里舉辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播