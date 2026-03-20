花蓮去年二備金遭質疑亂花 馬太鞍溪去年洪災 二備金居然有剩！

花蓮縣光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖災情，造成19死5失蹤，但縣府的第二預備金不但花到有剩，還拿錢去辦理行銷活動、出國參加美食博覽會。（記者花孟璟攝）

去年9月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，結果縣府編列用於災害及緊急用的第二預備金6千萬元，實際卻僅動支5200多萬元，今天審查預算時，更有多位議員發現去年第二預備金動支數額表中，有拿去開金針花季行銷記者會、出國至香港食品展等觀光推廣活動，其中還有光復鄉災後青年創業補助，至今縣府仍拿不出名單，被災民質疑看得到、申請不到！

無黨籍議員黃馨批，花蓮多災多難，去年還有馬太鞍溪堰塞湖洪災，縣長在第二預備金的使用上，被質疑不合使用精神，結果去年二備金編列6千萬元，最後動支5200萬元「顯然還有剩」！她質疑，縣府編列給鄉鎮的中央建設配合款同樣也是分配不均，有些鄉鎮拿幾千萬，有些只有幾十萬，永遠不把經費用在該用的地方，失去預算原本的意義！

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民進黨議員林則葹質疑，第二預備金應該是急迫時的救命錢，但縣府卻把「平常本來就該編列的預算花費」用二備金支應，比如金針花季行銷記者會暨農民市集270萬元、警察局買夜視科技偵蒐設備、金屬探測器、反偷拍、反貓眼觀察鏡等使用8萬元。林則葹認為，這些都應納入預算，而不是花二備金去添購！

同為國民黨的縣議員吳東昇也質疑，農業處補助花蓮縣農會及各鄉鎮農會出國，參加去年的香港美食博覽會，共花250萬元，但到底有多少效益？建議預算編列並加大行銷力度，趕快前往目前和花蓮有直飛的韓國仁川進行推廣。

議長張峻也批，二備金是先支出後補資料，等於規避審查，每年都提醒按照預算正常編，縣府卻依然故我，去年光復、鳳林、萬榮這麼大的災情，凸顯二備金沒有被妥善運用，縣府該負的責任到哪去了？

議員楊華美更指出，也用去年第二預備金的「光復青年創業再生行動計畫」今年1月15日申請截止，針對新創及災後重啟最高補助50萬元，當時很多災區青年聽完說明會，回家都灰頭土臉直說「應該申請不到」！議員要資料，縣府卻連補助名單都拿不出來，只有「申請37家、通過13家」數字，難怪在地年輕人說申請不到，質疑「是不是有特定資格才有」？

縣府主計處強調，動支二備金都要符合預算法70條規定，主計單位審查時都會留意並提醒縣府，針對議會去年要求應避免年年都以相同理由申請動支二備金，應納入正常預算中，今年已改為編預算。

花蓮縣議員包括林則葹、楊華美等今天質疑縣府第二預備金的使用方式不符合精神，甚至還被災民質疑「特定資格才申請得到縣府青創補助」。（記者花孟璟攝）

花蓮縣府去年8月花第二預備金去台北車站開「金針花季」記者會，被議員質疑，該編的預算不編，卻拿二備金去花，結果9月堰塞湖災害發生，去年二備金卻仍花到有剩餘。（縣府提供）

去年香港美食博覽會，花蓮縣府補助農會的250萬元也是拿第二預備金。（縣府提供）

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