美評估中國未計畫2027年攻台 顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

國防部長顧立雄立院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

美國國家情報總監辦公室昨公布報告，評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。國防部長顧立雄今天在立法院受訪指出，中共軍事的擴張行動從來沒有停歇過，即使中國的經濟成長率估算在5%以下，對岸還是以7%的幅度增長國防預算。他強調，台灣要不斷地累積防衛實力形成有效嚇阻，中國攻台計畫就會降低。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）昨公布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告指出，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

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立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告、並備質詢。顧立雄會前受訪說，中共從來沒有放棄以武力併吞台灣，這很清楚，中共今年發布還要有7%的國防預算成長，即使它的經濟成長率已估算在5%以下，它還是以7%的幅度來進行增長，所以軍事擴張對台灣產生的威脅還是日漸嚴峻。

談及因應作為，顧立雄說，台灣要不斷地累積防衛實力形成有效的嚇阻，讓中國的攻台計畫感到有高的危險，也就是說，讓中國成功的計算變得相當低，台灣能夠讓中國感覺到說，明天可能不是一個最好的攻台的日子，這就是台灣要不斷地累積實力的原因。

顧立雄表示，相對過來，中國不斷地軍事擴張，而台灣的防衛實力不能夠提升，嚇阻力就會下降，這樣中國攻台的可能就會陡升了；反過來講，假設台灣的防衛實力不斷地提升、嚇阻力提升，中國攻台的計算就會降低，就會讓中國把這日子不斷地延後。

顧立雄強調，國軍一向嚴密地來根據相關的預警徵候，不管是非軍事、軍事的所有中共的動態，國防部都會予以密切關注，透過這樣的聯合情監偵以及多元情資的手段，來密切掌握中共可能的行動跟作為。

媒體追問，美方的報告內容，是否會影響到在野黨對軍購的態度。顧立雄說，台灣要不斷去累積自己的防衛實力，他們沒有看到中國在軍事力量的提升、國防預算提升上面有所減緩，也沒有看到中共的任何船艦離開台海周邊，中共還是在進行聯合戰備警巡等，這些對台的軍事騷擾。

顧立雄說，不管中共的灰態襲擾、軍事威脅還是日漸嚴峻、日益升高，所以台灣要嚇阻它可能的全面入侵，當然就是由不斷累積實力，將台灣需要的整體防衛作戰需求、需要的裝備、能力跟訓練也不斷地提升。

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