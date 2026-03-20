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    首頁 > 政治

    賴清德再籲通過軍購特別條例 鄭麗文：要國會通過什麼？我們什麼都不知道

    2026/03/20 09:54 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    針對賴清德總統昨日再度呼籲在野黨盡速通過軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問指出，軍購的一切障礙就是賴政府的黑箱作業與空白授權，「要國會通過什麼？」「我們什麼都不知道」，國民黨與正在訪問美國的台中市長盧秀燕，只能直接與美方接觸，了解軍售內容，如果美方有跟賴政府說明，政府卻隱藏資訊，國民黨版預算規模也就只能「3800億+N」，她並批評國防部故意不讓國會知道，玩兩面手法，藐視國會，「所以今天障礙就出在民進黨政府」。

    鄭麗文並表示，盧秀燕在美國華府聽到一些在台灣沒有聽過的訊息，這才是問題之所在，因此國民黨只能直接找美方溝通。她還說，台美關稅談判協議迄今沒有送到立法院，民進黨政府竟宣稱在野黨阻擋，就是一個滿嘴胡說八道、一個謊言接著一個謊言的政府。

    鄭麗文強調，目前兩岸關係存在不確定性，也存在隨時動武的危機，全世界都認為台海兵凶戰危，凸顯國民黨要突破改變台海危機緊張狀態，緩和兩岸局勢，但是誰反對、扯後腿？但當她在努力行動時，扯後腿的難道不是民進黨政府？而且賴政府的1.25兆軍購特別條例，內容語焉不詳，在野黨根本無法審查，真正有具體內容的軍購項目就只有3500億，如果未來還有其他具體東西才能再審。

    關於民進黨政府打算重啟核三，鄭麗文表示，當年賴清德競選總統時說，在緊急狀況下會動用核電，但現在核電廠都已經關掉了，要如何動用？核電重啟時間至少需要2年，況且燃料棒都已經送走，現在說要重啟核電根本就是一場笑話，而且在賴清德總統任內都無法啟動！

    被問到地方選舉話題，鄭麗文表示，她對今年的選舉很有信心，「每一個縣市我們都要贏」，而且她會竭盡努力讓所有縣市贏，否則對不起國民黨提名的候選人，並認為國民黨現在有民意沸騰可用。

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