白宮會後清單見到「台灣」！ 吳靜怡：日美同盟已進入更高層次

日本首相高市早苗（左）美國總統川普（右）。（彭博）

日本首相高市早苗19日與美國總統川普舉行會談，高市表示，伊朗發展核武器絕不能被允許，日本對其攻擊周邊國家以及封鎖荷姆茲海峽的行為加以譴責並要求停止，她並表達支持美國的立場。對此，媒體人吳靜怡表示，日美同盟的「質變升級」，不再是修辭，而是正在形成的新現實，日美同盟現在確認的，已經不是單點合作，而是一個更高層次、更具體、更有持續性的民主同盟架構。

吳靜怡在臉書PO文表示，從全球能源穩定到自由開放印太，高市早苗確認日美同盟已進入更高層次，白宮會後清單見到「台灣」！白宮會後發布的事實清單，將這場日美峰會直接把這場會談定位為：強化美日同盟、提升經濟安全、強化威懾，並共同推進「自由開放印太地區」。這代表高市早苗這趟白宮行的真正成果不只是穩住局勢，而是把日美關係再往上推進一層，從傳統安全合作，升級成更完整的戰略整合。

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吳靜怡指出，最值得注意的是，高市早苗主動提出「讓全球能源市場穩定下來」的方案，她在會談中明確提出穩定能源市場的構想，並與美方確認擴大美國能源生產、推進原油調度與儲備合作，同時把SMR小型模組化核能反應爐、南鳥島周邊稀土泥、海洋礦物資源開發，一併納入合作框架，對日本來說，這不只是能源議題，而是資源安全、供應鏈安全與國家安全的整體布局。在中國目前用稀土霸權卡住全球九成供應巨大壓力下，這一招直接打擊北京的資源壟斷！

吳靜怡續指，在區域安全上，這次峰會同樣不是空話，白宮文件明確寫入：台灣海峽的和平穩定，是區域安全與全球繁榮不可或缺的要素；雙方反對以武力或脅迫片面改變現狀；在北韓問題上，雙方重申朝鮮半島完全無核化，並由美方公開支持日本儘速解決拉致問題的決心。這些內容的政治意義非常清楚，高市不是只把中東危機帶進白宮，而是把印太秩序、台海穩定與北韓問題，重新放回日美同盟的核心議程。

吳靜怡分析，在中東局勢高度緊張之下，高市仍進行重要的首腦會談，原定午餐甚至為了延長會談時間而取消，加上晚餐等高規格安排，可說是「破格待遇」，本身就反映了華府對日本角色的重視；對北京而言，真正該警覺的，不是高市早苗在媒體上說了幾句強硬話，而是日美正在把能源、關鍵礦物、供應鏈、飛彈共製、台海穩定與印太地區，串成一條更完整的戰略線。

吳靜怡直言，日美同盟的「質變升級」，就不再是修辭，而是正在形成的新現實，日美同盟現在確認的，已經不是單點合作，而是一個更高層次、更具體、更有持續性的民主同盟架構。

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