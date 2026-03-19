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    首頁 > 政治

    裝傻？被嗆超多次「超速仔」 黃國昌：其實不知道什麼意思？

    2026/03/19 16:43 即時新聞／綜合報導
    黃國昌日前和館長同框掃街時，自爆自己其實根本不知道「超速仔」是什麼意思。（取自YouTube「館長惡名昭彰」頻道）

    黃國昌日前和館長同框掃街時，自爆自己其實根本不知道「超速仔」是什麼意思。（取自YouTube「館長惡名昭彰」頻道）

    民眾黨主席黃國昌今年春節在進行掃街活動時，頻頻遭民眾嗆聲「超速仔」。不過，黃國昌日前和館長同框掃街時，自爆自己其實根本不知道「超速仔」是什麼意思。

    黃國昌去年在立法院與民進黨立委們發生言語衝突，遭立委林淑芬怒嗆是「臭俗仔」、「沒路用的男人」。從此之後，每當網路出現黃國昌爭議新聞，下方總有網友留言嗆聲「臭俗仔」，後續有網友以諧音「超速仔」代稱，並逐漸流行起來。

    黃國昌日前率民眾黨民代參選人和網紅「館長」同框實境直播，前往新北樂華夜市掃街，在一間知名冰品店用餐時，談到春節期間，他在各地掃街頻遇民眾嗆聲一事。黃國昌新北市板橋服務處主任林子宇對此表示，包括「超速仔」等一些用詞在內，都已經上升到「人身攻擊」了。黃國昌還說，這種「操作」太明顯了，「我一看就知道」，還稱有一些綠媒就在旁邊配合。

    言談中，黃國昌還自爆，其實他根本不知道「超速仔」是什麼意思，林子宇也和館長說，「他們罵他這麼久超速仔，黃先生根本不知道是什麼意思？」黃國昌則補充，他對一些不知所云的話，自己沒什麼精神去處理、反應，反正民進黨只是要對他進行人格毀滅，沒有要講別的。

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