台聖建交45週年 聖文森副總理：持續在國際與台灣並肩同行

總統賴清德今接見聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷一行。（總統府提供）

總統賴清德今接見聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷一行時表示，今年是台灣與聖文森國建交45週年，雙方始終風雨同舟、真誠相伴，期待在新政府的支持之下，持續拓展兩國邦誼的深度和廣度；李考克也回應，台灣在促進人類福祉及維護全球和平與安全具有具體及重要的貢獻，聖國也將持續在國際場域與台灣並肩同行。

賴清德表示，這是聖文森及格瑞那丁新政府去年底上任後，首次組團來台，感謝聖文森國政府對兩國邦誼的重視。今年是台聖兩國建交45週年，一路走來，雙方始終風雨同舟、真誠相伴，台灣很榮幸能夠在醫療、公衛、農業、教育以及資通訊等領域，成為聖文森國的堅實夥伴，共同建立全方位夥伴關係。期待在新政府的支持之下，兩國邦誼繼續拓展深度和廣度。

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賴清德提到，在教育合作方面，台灣會持續透過「台灣獎學金」、「青年百億海外圓夢基金計畫」以及「邦交國青年來台圓夢計畫」等方式，搭起兩國青年友誼橋梁，讓彼此之間深厚的情誼能夠代代相傳。在國際交流方面，台灣有能力也有意願為世界做出更多貢獻，期待聖文森國繼續支持台灣的國際參與，讓兩國在國際上相互扶持，在全球議題上一起貢獻力量。

李考克首先代表聖國新任總督江士丹（Stanley John）、總理傅萊德及眾議院議長Ronnia Durham-Balcombe表達問候之意。並提到，台聖兩國之間的關係早已超越一般政治友誼；過去45年來，雙方始終維持如兄弟般的深厚情誼，感謝台灣持續在經濟及社會各層面提供協助，讓聖國人民獲得更好的生活。

李考克指出，台灣在促進人類福祉及維護全球和平與安全具有具體及重要的貢獻，聖國也將持續在國際場域與台灣並肩同行，期盼未來持續深化兩國邦誼，雙方攜手合作向國際社會傳達明確訊息：即使是島國，也能憑藉自身力量為世界與人類帶來改變。

總統賴清德今接見聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷一行。（總統府提供）

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