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    首頁 > 政治

    盧秀燕前進華府談軍購 何欣純：「讓外界看見模糊與搖擺」

    2026/03/18 20:54 記者蘇孟娟／台中報導
    何欣純對盧秀燕訪美大談軍購，盼應有國民黨內部一致立場。（記者蘇孟娟攝）

    何欣純對盧秀燕訪美大談軍購，盼應有國民黨內部一致立場。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕在美東時間17日前進華府並首談軍購，強調不能輕忽戰爭發生可能性，台灣要做好自我防衛能力，美國是維持台海和平重要的戰略夥伴，她此行有機會向美國朋友說明需求，盼他們感受到想合作的誠意，引發外界關注；民進黨台中市立委何欣純強調，如果真要對外溝通，國民黨內部應先對國防與台美關係取得一致立場，而不是讓外界看見模糊與搖擺。

    盧秀燕踏入華府「深水區」會晤美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson），並拜會美國眾議院議員，美眾議員關切台灣軍購預算卡關議題，外界關切她如何應對，她首談軍購，強調要提高自我防衛能力、軍事佈局非常重要，「勿恃敵之不來」，不要輕忽戰爭發生可能性，每個國家都要做好準備，不能單打獨鬥，美國是台灣重要盟友，也是維持台海和平及外交穩定重要的戰略夥伴，她此行有機會向美方說明需求及想合作的意願，親自見面讓他們感受到誠意，進而促進更多合作。

    何欣純則指出，國際情勢嚴峻，台灣要走向世界、與民主陣營並肩而立，就必須展現穩定而負責任的國安態度，國防韌性特別條例，與美方最有共識的版本，就是行政院提出的方案，但國民黨版本與行政院版本落差極大。

    何欣純說，盧秀燕如果真要對外溝通，國民黨內部應先對國防與台美關係取得一致立場，而不是讓外界看見模糊與搖擺。

    國民黨立委羅廷瑋則說，盧市長一再強調，和平從來不是憑空而來，而是建立在實力與合作之上；在對美關係上，國民黨的立場一向穩定且清楚，美國是台灣關鍵的夥伴之一，也會持續與美國政策界、國會及智庫保持密切互動，在區域安全、經貿合作與國防議題上，維持理性、穩定且具建設性的對話。

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