今年城鎮韌性演習4月起跑 3大面向整合國家危機應變體系

今年城鎮韌性演習4月起跑；圖為去年澎湖三號港購物中心，遊客演練地下室避難。（資料照）

為了強化全社會防衛韌性體系，總統府預定明將召開「全社會防衛韌性委員會」，對外說明政府在防災、危機應變與國際合作方面的整體準備；府方人士透露，2026年城鎮韌性演習將從4月推演到8月，結合年度漢光演習，目標是整合中央、地方與民間力量，建立更完整的國家危機應變體系。

明天全社會防衛韌性會議安排三項專案報告。首先由國安會副秘書長林飛帆報告「2026年城鎮韌性演習準備概況」；第二項為「中央聯合應變中心（CJEOC）演練規劃」，季連成政委將介紹中央政府在重大危機情境下的跨部會應變機制；第三項則是「全社會防衛韌性國際合作與區域救災走廊建構」，由內政部劉世芳部長說明台灣如何透過人道救援與國際合作強化區域防災能力。

請繼續往下閱讀...

在演習規劃方面，政府今年將推動「2026城鎮韌性演習」，整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。相關單位指出，此次演習主要有三項政策目標，包括整合中央與地方政府及民間部門的應變能力、強化民防與災害防救體系功能，以及測試軍事行動與地方行政體系之間的協作機制。

府方人士說明，今年演習包含四大項目，包括中央聯合應變中心演練、全民防衛動員演習、關鍵基礎設施防護，以及防空避難演練，將在各縣市陸續展開，並新增新的演練重點，像是利用無人機運送救災物資，以及測試軍方和地方政府之間的交通管制協作，希望在災害或突發危機發生時，能更有效率地完成救援與調度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法