太陽花12週年》黃國昌林飛帆等10位學運要角 政壇動向大洗牌

2014年3月18日，學生為主的抗議黑箱服貿人士及社會團體，衝進立法院並占據議場。（資料照）

2014年3月18日爆發的太陽花學運，起因於反對「海峽兩岸服務貿易協議」黑箱作業，透過史無前例的佔領立法院議場、包圍行政院等非暴力抵抗與網路行動，阻擋台灣經濟全面傾向中國。本報今追蹤整理10位學運要角，在歷經12年政壇洗禮後的最新動向。

林飛帆

318學運總指揮，赴英國攻讀倫敦政經學院（LSE）比較政治學碩士班畢業後，接連擔任民進黨副秘書長、台灣民主基金會董事與新境界文教基金會董事等職，2024年出任國家安全會議副秘書長。

請繼續往下閱讀...

陳為廷

318學運總指揮，2014年以無黨籍投入隔年的苗栗山線立委補選，但因涉及多起性騷擾案而宣布退選。2015年曾加入時代力量，於隔年退黨。赴美攻讀塔夫茲大學佛萊契爾外交法律研究院的外交法律碩士班並完成學業。

黃國昌

時任中研院法律學研究所研究員，2015年擔任時代力量首任黨主席，2016年當選新北市第十二選舉區立委，2020年轉戰不分區立委但落選。2023年退出時代力量並加入台灣民眾黨，2024年當選不分區立委並擔任民眾黨團總召，2025年接任民眾黨主席。2026年因黨內「兩年條款」請辭立委，宣布參選年底新北市長。

賴中強

318學運義務律師，擔任「反黑箱服貿民主陣線」召集人，2014年9月改名為「經濟民主連合」並任召集人，致力宣揚抵抗中國政商勢力、防衛台灣民主等理念。

魏揚

323佔領行政院行動的總指揮、黑色島國青年陣線成員，赴英國取得牛津大學社會學碩士學位後，就讀台灣大學社會學研究所博士班，並擔任「綠色公民行動聯盟」及「台灣氣候行動網絡」研究員。

林昶佐

身為閃靈樂團主唱，學運後共同創立時代力量，2016年投入台北市第五選舉區（中正萬華區）立委選戰獲勝，2019年宣佈退黨，2020年成功連任立委，2023年加入民進黨並宣布放棄爭取連任，2025年出任我國駐芬蘭代表。

吳沛憶

學運媒體組組長，2014年加入民進黨後，曾擔任發言人、台灣民主學院副主任、主任，以及2016年蔡英文總統競選總部媒體創意中心副主任，2018年投入台北市第五選舉區（中正萬華區）議員勝選，2022年成功連任，2024年轉戰台北市第五選舉區立委獲勝。

賴品妤

學運第一線糾察員，2020年代表民進黨參選新北市第十二選舉區立委獲勝，2024年競逐立委連任落敗，現赴英國攻讀倫敦大學亞非學院（SOAS）碩士學位。

苗博雅

時任廢死聯盟法務主任，2016年代表綠黨社會民主黨聯盟投入台北市第八選區（文山中正區）立委選舉落敗。2018年再以社民黨籍參選台北市第六選舉區（大安文山區）議員獲勝，2022年成功連任。2024年獲民進黨支持，挑戰台北市第六選舉區（大安區）立委但未當選。

吳崢

學運媒體組組長，2018年代表時代力量參選台北市第三選舉區（松山信義區）議員失利，2019年退黨後，2022年再戰台北市第三選舉區議員落敗。2024年代表民進黨投入新北市第八選舉區（中和區）立委選舉失敗後，出任民進黨新聞輿情部主任兼發言人。

國安會副秘書長林飛帆（左二）、民眾黨主席黃國昌（左一）與陳為廷（右三）、賴中強（右二）等多位太陽花學運要角，在二O一四年立院議場內的活動情形。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法