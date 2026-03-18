喊話朝野共推國安修法 李柏毅：人民對中共威脅滲透有感

民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（資料照）

立法院內政委員會明天召開首場「國家安全法」修法公聽會，民進黨籍內政委員會召委李柏毅受訪表示，人民對中共無孔不入的滲透跟威脅是有感受的，國安法是民進黨的優先法案，希望朝野共同推進；他也強調，這屆委員會審查結果常常被院會表決推翻，追根究底是立法院長韓國瑜過水協商的風格，期盼民眾黨有一點思考，才有機會突破，希望可以看到一點合作的空間。

行政院版「國家安全法」增訂「參與組織」不法態樣、修正「發展組織罪」構成要件、分設層級化處罰及加重處罰規定、規範中間人責任、提前剝奪退休給與，遺族亦適用之。此外，草案也增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，明定任何人不得公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

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李柏毅今天接受本報訪問時表示，人民對中共無孔不入的滲透跟威脅是有感受的，執政黨在上個會期也推出國安法，希望可以讓制度更完整；過程中協商需要各黨召開公聽會再往前推進，這是民進黨的優先法案，也希望朝野共同推進。

李柏毅指出，這屆委員會審查結果常常被院會表決推翻，前年的預算狀況也一樣，委員會認真審，但都在院會被提案，而且表決碾壓委員會送出內容，這追根究底都在立法院長韓國瑜過水協商的風格，整個立法跟預算審查的品質非常低劣。

李柏毅認為，現況國民黨團總召傅崐萁跟韓國瑜執意要繼續，恐怕很難改變，但執政黨當然希望民眾黨可以有一點思考，才有機會突破；且執政黨也在中選會人事提名案釋出善意，集體同意，希望可以看到一點合作的空間。

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