中共揚言懲治破壞民族團結 學者：企圖讓台人自我約束

中國全國人大會議日前通過「民族團結進步促進法」，中國國台辦發言人陳斌華今天揚言，對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，我們將採取一切必要措施，依法予以懲治。（翻攝直播）

中國全國人大會議日前通過「民族團結進步促進法」，陸委會質疑將用來對付台灣人，執行跨國鎮壓。中國國台辦發言人陳斌華今天揚言，對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，我們將採取一切必要措施，依法予以懲治；學者示警，此法將「認同問題」轉成「法律問題」，透過制度與個案操作，讓台灣人在日常言行上產生顧慮。

陳斌華在國台辦記者會表示，各民族共同團結奮鬥、共同繁榮，是中華民族的生命所在、力量所在、希望所在，制定「民族團結進步促進法」，為鑄牢中華民族共同體意識，增進中華民族共同體建設，夯實法治根基，對於全面推進民族團結進步事業，推動全國各族人民在「中國式現代化」全面推進強國建設，民族復興偉業，共同團結奮鬥，具有重大意義。

請繼續往下閱讀...

陳斌華聲稱，兩岸同胞同文同種、同根同源，同屬中華民族，是榮辱與共的命運共同體，我們將深入貫徹實施「民族團結進步促進法」，進一步深化兩岸交流合作，厚植兩岸同胞共同利益，共同弘揚中華文化，增加台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，攜手共創偉大復興。

陳更嗆聲說，民進黨當局出於謀獨私利，故意混淆視聽，編造所謂風險，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應，對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，我們將採取一切必要措施，依法予以懲治。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國這部「民族團結進步促進法」，本質上是把認同問題轉成法律問題，透過制度與個案操作，讓台灣人在日常言行上產生顧慮。它的重點不在抓多少人，而是在於讓台灣人開始自我約束。

洪浦釗指出，從執行面來看，中國根本無法在台灣或多數民主國家直接執法，也不可能做到全面性的跨境處理。但這不代表這部法律沒有作用，因為它本來就不是要全面抓人，而是透過法律存在與官方表態，持續釋放風險訊號。

洪浦釗分析，當「破壞民族團結」的界線不清楚時，不確定本身就會變成壓力來源。外界未必知道什麼行為會被認定有問題，但會從個案、官方說法與相關訊息中，慢慢感受到哪些事情可能踩線。久而久之，個人的行為會先收斂，甚至出現自我限制。

洪浦釗進一步說，在操作上，中國不需要全面出手，而是透過幾個關鍵場域發揮效果。例如入境中國、香港或澳門，可能面臨限制；在中國有工作、投資或家庭連結的人，也會承受壓力。同時，透過官方與媒體持續放話，甚至標示特定言論違反中國法律，也會讓風險變得更具體。

「這不只是中國法律的執行問題，而是一種透過制度影響行為的方式！」洪浦釗示警，原本屬於認同與言論的問題，被轉化為需要考慮言行後果的選擇。對台灣而言，影響會集中在經常往返兩岸、在中國有連結，或參與公共論述的人。

他批評，整體來看，中國推動這部法律，目標不是建立一套能全面執行的體系，而是形塑一種讓人自行收斂的環境。回到一開始的判斷，它最需要被警覺的，不是抓了多少人，而是讓多少人因此開始退一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法