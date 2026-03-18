陳佩琪曬兒子與教授信件狂賣慘！ 徐閉「4點打臉」：根本沒被邀請

柯文哲夫婦與長子柯傅堯過往合照。（擷取自陳佩琪臉書）

京華城案將於本月26日進行一審宣判，民眾黨主席柯文哲以欲赴日參加兒子柯傅堯東京大學博士班畢業典禮為由，向法院聲請解除出境限制。台北地院經評議後，昨（17）日正式裁定駁回聲請。隨後柯妻陳佩琪接連在臉書發文，先前更公開兒子與教授的往來郵件試圖「賣慘」喊冤，卻意外引發更大波瀾。

陳佩琪13日在臉書發長文護航，除了曝光兒子自幼治療亞斯伯格症的艱辛、求學遭遇外，更貼出兒子與東大教授確認畢典細節的E-mail ，強調家屬受邀觀禮，但隨即被網友抓包，這封所謂「邀請函」其實是柯家去「討來的」，痛批他們為了政治操弄、營造遭司法迫害，把臉丟到日本去。

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網紅徐閉今（18）日更發文分析該信件只能證明：那封通知書確實是應佩琪兒子要求，教授才寫個證明；柯傅堯沒有跟教授說明父親發生什麼事，所以需要這封證明才能申請出國，教授應該也覺得很奇怪，台灣明明是一個一般人可以自由出國的地方；教授的E-mail也沒有邀請柯家夫婦去參加，只是問學生是否要參加畢業典禮，然後要他帶文憑交給畢業典禮接待處。

此外，教授信中寫到「我們會準備你的位置」（We will prepare your seat），其中的「seat」是用單數，顯見座位僅留給畢業生本人。徐閉嘲諷陳佩琪「若非英文太差，就是想騙英文爛的小草。根據『第三壺鈴』公布的電子郵件內容，只是證明教授根本沒有特別邀請他們夫妻去參加畢業典禮。」

昨晚陳佩琪再度發長文感性訴苦，細數柯文哲過去為國付出的經歷，感嘆他父親病危無法隨侍、母親健康不佳無法照應，連兒子畢典都無法參加。她堅稱柯文哲絕無收受賄款，帳目爭議是委託專人申報不實，痛批司法「株連罹織」高罪名要讓柯文哲政治死亡，並表示「個人意見想委以律師再提抗告」。

網友對此紛紛留言嘲諷，「從小到大都沒參與，這次就一定要要參與？然後電子腳鐐是幹嘛用的，用腦袋想一想，不是給你戴身體健康的」、「有沒有犯罪？柯夫人你應該比任何人清楚，交給司法吧」、「橘子怎麼不回來幫你們澄清？」、「不要亂牽拖，你丈夫只是為自己本身，還有自己的黨在奔波，沒看到對國家有啥貢獻的」、「對，都是民進黨的錯，你先生柯大市長完全沒錯。到底是怎樣的厚臉皮才可以每天發文講自己先生沒貪污啊⋯」

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