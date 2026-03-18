被蔡英文狂臭體力差！ 39歲童子瑋改脆自介抗議「爬山不會喘」

現年39歲的民進黨基隆市長參選人童子瑋，被網友發現疑似為了抗議前總統蔡英文吐槽自己爬山會喘氣，偷偷修改Threads自介。（圖擷取自@tungtung_keelung、@tsai_ingwen Threads，本報合成）

前總統蔡英文卸任後，除熱衷「海巡」社群網路，還會定期前往台灣各地爬山健身。近日蔡英文走訪基隆，事後發文吐槽陪同行夥伴的體能狀態不佳，還連續虧現年39歲的民進黨基隆市長參選人童子瑋，跟著爬一趟山就「喘到不行」，「童子瑋體力差」等相關話題瞬間引發全網熱議，甚至有被網友惡搞成新迷因的趨勢。

蔡英文先是在16日走訪基隆後，透過Threads發文爆料同行的前基隆市長林右昌、童子瑋，2人約她爬山，結果不僅穿搭不行，爬山一趟就整個人累到氣喘吁吁，「尤其是童子瑋，你才39歲，就喘到不行！」；昨（18）日蔡英文前往宜蘭縣登山，事後稱讚同行57歲的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，爬山體力明顯比童子瑋好。

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據悉，蔡英文過去外出爬山，事後鮮少在社群發文多次提及同行者的體力，讓不少網友感到相當驚訝與好奇，還紛紛留言調侃笑說，「童子瑋成了爬山會喘的代言」、「全台灣都知道議長體力不好了」、「日後所有山友都會跟童子瑋比嗎」、「2026開始童子瑋已經不是名字是一個比較詞」、「好想知道議長到底是喘到什麼程度，被小英連續嗆」、「要當基隆市長的人，體力練一下好嘛，至少別被退休總統說體力差」。

不僅如此，童子瑋的體力狀況，還吸引其他民進黨政治人物留言「關心」。被拉出來童子瑋進行對比、甚至獲認證是體力比較好的林國漳，使用害羞的顏文字「>=<」；與童子瑋同為39歲的立委吳沛憶，向他喊話「加油」；台中市長參選人何欣純壞心直呼「笑死」；立委王義川則好奇詢問︰「你當天是什麼狀況？搞到小英總統這樣說。是爬不上去還是落後太多，還是唉唉叫露出什麼表情被發現？」。

隨著相關討論在網上持續發酵，一些網友注意到童子瑋偷偷修改Threads的自我介紹欄，最後一段特別新增一句「今年39歲！！爬山不會喘」，並附註一個代表厭世的表情符號。此外，童子瑋今（18）日上午在Threads發文指出，現任基隆謝市長國樑「再次跟進」他的政見，但對方又是這2天唯一他送溫暖的人，讓他心情感到相當複雜。

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童子瑋、前基隆市長林右昌16日當天陪同蔡英文走訪基隆各地。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

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