全球3大火藥桶點名台灣 謝金河：危機與轉機常在一念之間

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

曾歷經2008年金融危機的市場人士警告，當前風險已不再侷限於金融市場本身，而是與人工智慧（AI）、能源供應與地緣政治高度交織，其中「台灣」更被視為關鍵之一。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，台灣和台積電的安危一直都被討論，但樂觀和悲觀是主觀的認知，危機與轉機常在一念之間，樂觀一點，生活會更快樂！

謝金河在臉書PO文表示，Richard Bookstabler說的3個火藥桶，1個是台灣及Ai，另1個逾2兆美元的私人信貸黑洞，第3個是伊朗和能源鏈的斷鏈。我說這3個問題一直都存在，是主觀認知的問題，這位先生的思維仍在經濟學人的架構裡，台灣是地表上最危險的地方，他認為台灣如果遭到入侵，全球先進晶片會被切斷，Ai產業會停擺，科技股會崩盤！這個假設性問題一直都在，前不久，媒體也熱烈討論1場迫在眉睫的危機，卻被矽谷長期忽略！

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謝金河指出，台灣到底危不危險？這些年一直都是全球關注的焦點，這個世界從來沒有平靜過，今年從委內瑞拉到伊朗，世界的紛爭一直都在，但如果我們分分秒秒都在說台灣危險，那麼坐在家裡等危機降臨，什麼事都不用做！台灣和台積電的安危一直都被討論，但樂觀和悲觀是主觀的認知。

謝金河續指，前不久，有1位很大中國情懷的朋友見到我，劈頭就說台積電股票會變壁紙，他問我相不相信？我問他理由是什麼？他說台積電會被美國沒收！謝金河就笑笑隨他說。這麼多年，台灣2300萬人交出的成績單，我們不必自暴自棄。

謝金河直言，2兆美元的私人信貸黑洞，在今天股市交易量大增，企業市值躍升下，這個金額是可控的。而油價的波動，現在是進行式，只得繼續看下去！危機與轉機常在一念之間，樂觀一點，生活會更快樂！

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