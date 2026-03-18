藍營布局頭份市長選舉辦內參民調 苗縣副議長張淑芬勝出

藍營布局頭份市長選舉辦內參民調 苗縣副議長張淑芬勝出2026/03/18 12:39 記者彭健禮／苗栗報導
布局下屆苗栗縣頭份市長選舉，國民黨苗栗縣黨部於15到17日辦理內參電話民調，由黨籍現任副議長張淑芬勝出。（取自張淑芬臉書）
布局下屆苗栗縣頭份市長選舉，國民黨苗栗縣黨部於15到17日辦理3天內參電話民調，由黨籍現任副議長張淑芬、議員徐功凡、陳永賢，與可能的對手無黨籍縣議員曾玟學做比較。國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長李文斌今（18）日表示，由張淑芬勝出，將交由黨中央討論協調。
頭份市人口逾10萬，為全縣18鄉鎮市之冠，對於年底頭份市長選舉，地方執政的國民黨有丟失不得的壓力。尤其盛傳綠營可能與最高人氣的友好議員曾玟學並肩作戰，藍營審慎以對，於15到17日辦理3天內參電話民調。
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藍營於此內參電話民調，除了於去年底即表態要轉戰頭份市長選舉的徐功凡，也納入有兩屆頭份鎮長經驗的陳永賢及受地方推舉的張淑芬，與曾玟學做比較。
對於民調結果，李文斌表示，由張淑芬勝出，但強調因是內參民調，不會公開名次與數據，此民調結果也不代表就是國民黨拍板定案的頭份市長參選人選，將交由黨中央討論協調。