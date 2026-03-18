網軍狂洗「無人艇駕駛艙有人」 台船打臉曝原因

有網友發現，在「奮進魔鬼魚」的駕駛艙裡有坐人，相關照片立刻遭大量粉專轉發。（取自 TFC）

由台灣造船公司製造的「海鯤號」潛艦3月12日上午出海執行第六次潛航測試，台船同時出動自行研製的無人艇「奮進魔鬼魚」伴護出港。不過，有網友發現，在「奮進魔鬼魚」的駕駛艙裡有坐人，相關照片立刻遭大量粉專轉發，並質疑、譏諷「台灣無人艇裡面有坐人」。對此，台船證實確實有一名員工在駕駛艙內擔任駕駛員，這是因為國內法規尚未趨於完備，法規規定無人船在港內航行時，船上仍須配置駕駛人員。

台灣事實查核中心（TFC）昨日指出，網路傳出影像，是3月12日國造潛艦海鯤號出港測試時，無人艇「奮進魔鬼魚」在一旁伴護，原始來源是軍聞社。本報實際查核，同一主題的類似質疑，在親藍白紅立場的粉專上有多個不同改製版本，流傳甚廣。

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TFC 指出，交通部航港局證實，台船的「奮進魔鬼魚」目前是以「自用遊艇」登記，在無人船相關法規還沒有公布前，無人艇進出港仍然需要依照現行法規。「奮進魔鬼魚」的排水量超過5噸，依照現行《遊艇與動力小船駕駛管理規則》，應該配置駕駛和助手各1人，但如果乘客在12人以下，可以不設助手，「奮進魔鬼魚」此舉符合法規。

台船副總經理兼發言人周志明受訪時，也證實伴護海鯤艦的「奮進魔鬼魚」駕駛艙內確實有一名員工，擔任「奮進魔鬼魚」的駕駛員。他解釋，受限於國內無人船法規尚未趨於完備，「奮進魔鬼魚」進出高雄港時，需向交通部航港局南部航務中心申請始得出港，法規規定在港內航行時船上仍須配置駕駛人員。周志明說，一旦「奮進魔鬼魚」出港，就可以遙控或導控模式航行，或者自主航行，相關影片在去年曾兩度公開向外界展示。

TFC 指出，依據公開的測試影片，「奮進魔鬼魚」無人艇可遙、導控或自主航行，網傳影片有人在駕駛艙是因台灣法規要求，傳言說法可能引人誤解。

圖為海鯤號第4次潛航測試，「奮進魔鬼魚」相伴。（資料照，記者李惠洲攝）

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