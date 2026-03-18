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    首頁 > 政治

    國台辦揚言打擊迫害中配首惡份子 王美惠批：搞清楚中華民國法律

    2026/03/18 11:58 記者陳鈺馥／台北報導
    中配李貞秀具有「雙重國籍」，至今未放棄中華人民共和國籍。她登記參選時，未註銷中國戶籍，已被陸委會認定立委參選資格有問題。（資料照）

    中配李貞秀具有「雙重國籍」，至今未放棄中華人民共和國籍。她登記參選時，未註銷中國戶籍，已被陸委會認定立委參選資格有問題。（資料照）

    中配李貞秀具有「雙重國籍」，立委參選資格更有爭議。陸委會日前提醒，在中國出生、兩岸婚生子女、小時候曾在中國居住過」的民眾，需確認是否曾在中國設籍，以免未來擔任公職時台灣身分出現問題。中國國台辦發言人陳斌華今日反嗆，將採取必要措施為中配遮風擋雨，堅決打擊肆意打壓迫害中配群體的首惡份子。

    陳斌華聲稱，「民進黨當局」反覆操弄中配群體及其子女戶籍問題，並刻意將戶籍問題與所謂「國籍」問題混淆，其目的就是要打壓迫害中配，剝奪其正當權利，夾帶「兩國籍」私貨。

    陳斌華嗆聲說，「我們對此予以強烈譴責，將採取必要措施為中配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓迫害中配群體的首惡份子」。

    對此，民進黨立委王美惠受訪痛批，只是提醒小心不要違法，哪有在迫害中配，中華民國法律規定的清清楚楚，請國台辦要搞清楚，不要搞不清楚整天亂罵。

    王美惠說，中國籍配偶要擔任立委，就必須遵守中華民國法律規定，不能擁有雙重國籍，台灣是民主國家，陸委會是善意提醒要擔任公職會遇到的問題。

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