國台辦稱統一後可彌補台灣電力短缺 立委批：統戰話術

中國國台辦發言人陳斌華今日幻想稱，和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺。（翻攝直播）

中國官媒《央視》聲稱中東局勢動盪，台灣島內能源面臨斷油、斷氣危險。中國國台辦發言人陳斌華今日宣稱，和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺；立委痛批，這百分百是統戰話術，台灣哪有斷油、缺電、缺能源。

陳斌華在國台辦記者會稱，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。和平統一將為台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將為廣大台灣同胞帶來實質的好處。其中也包括有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好。

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陳斌華指出，「十四五」時期，中國形成了煤、油、氣、核、再生能源等多輪驅動的能源供應體系。傳統能源穩產增產；新能源應發盡發、佔比快速提升，風電光伏發電量約佔全社會用電量的22%；新型儲能、前沿氫能、虛擬電廠、充換電基礎設施等新業態佈局加大。

陳斌華宣稱，中國能源保供具有強大韌性和廣闊空間，這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

陳斌華進一步說，和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障，讓台灣同胞享有更便宜、更清潔、更穩定的能源供應，減輕家庭、企業在用能方面的負擔。

他更舉例，孫中山先生說，「統一是中國全體國民的希望。能統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」。我們願意為台灣同胞提供穩定可靠的能源資源保障，讓台灣同胞過上更好的日子。希望廣大台灣同胞與大陸同胞攜手奮鬥，共創國家統一、民族復興的美好未來。

對此，民進黨立委王美惠受訪駁斥，這百分百是統戰話術，台灣哪有斷油、缺電、缺能源！中共是故意拿能源問題炒作，藉此恐嚇台灣，而且中國看到台灣高科技產業的進步，非常眼紅。

王美惠批評，中共是要讓台灣人害怕，刻意炒作台灣缺水、缺電、缺能源，這些問題不必中國煩惱，中國只要不當台灣的惡鄰居就好了，不要整天肖想統一。

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