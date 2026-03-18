太陽花12週年！周軒貼「摸頭照」 諷黃國昌投身新北選戰

國民黨團2024年為國會擴權修法輪班守議場，黃國昌加入行列、還被傅崐萁摸頭。（翻攝自周軒臉書）

太陽花學運今（18日）屆滿12週年，政治工作者周軒感性回顧往事，並貼出民眾黨主席黃國昌遭國民黨團總召傅崐萁「摸頭」的照片。周軒直言，當年學運誕生了一位「戰神」，如今正投入新北市長選舉，對比黃曾喊「別懷疑我消滅國民黨的決心」，他感嘆被摸頭後「不知道還剩下什麼？」

周軒今日於臉書發文直言，12年前的318學運中，台灣誕生了一位「學運戰神」。至今，他已經擔任過兩個黨的黨主席，目前正在投入新北市長選舉。

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周軒接著反問，不過，黃國昌約10年前曾公開稱「不要懷疑我消滅國民黨的決心」，如今被「摸頭」之後，不知道還剩下什麼？

網友看到貼文後相繼留言，有人說「不要懷疑我想加入李四川團隊的決心」、「下一站，KMT不分區」、「現在只剩下龜縮起來的頭，連菜市場阿嬤都知道他是『操俗辣』」、「不要懷疑他消滅一個接一個在野黨的決心」。

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今日為318太陽花學運第12年。（資料照）

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