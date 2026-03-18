馬來西亞關稅烏龍變笑話 許美華酸「成川普活靶」籲藍白立委別再拖

馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里。（擷取自Seri Johari/X）

美國最高法院2月裁定總統川普對各國課徵的對等關稅違法後，引發國際譁然，近日一度傳出馬來西亞「開第一槍」宣布與美國貿易協定無效，引發親中勢力狂歡，不料卻是一場大烏龍。對此，反紫光遊行團成員許美華嘲諷，最好馬來西亞搞不清楚狀況出來當活靶，讓川普痛揍一頓，台灣人才會知道該怎麼活，並呼籲立法院藍白立委盡速通過台美對等關稅（ART）。

許美華在臉書發文表示，馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）15日受訪稱馬來西亞與美國對等協議因美國判決而「不存在、已無效」，引發全球媒體引用。然而不到幾個小時，馬來西亞貿易部便發布澄清聲明指部長「說錯話」，佐哈里也在17日改口「尚未收到華府正式通知」。她直呼這位部長完全狀況外，在川普威脅對推翻協議國家祭出報復性關稅之際，此舉無異於「送頭」。

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許美華提到，台灣部分統媒在消息未更新前，便見獵心喜刊出「挑戰美國霸權」的評論帶風向，「希望台灣也對美國川普政府翻臉吧。」對此，她列出數據分析，馬來西亞去年承諾投資美國2400億美元，才換到19%稅率與1711項豁免；相比之下，台灣承諾2500億美元，卻換到更優的15%稅率、232條款最惠國待遇及2072項豁免，「馬來西亞跟美國的貿易談判結果，條件比台灣差」。

許美華強調，馬來西亞因替中國「洗產地」早已被川普列入黑名單；之前在美國最高法院判決對等關稅無效後，川普就曾經公開放話，如果有國家因為這個判決而推翻已經談好的貿易協議，可能面臨更高的報復性關稅。現在美國已經啟動301調查，馬來西亞也是主要目標之一，自家貿易部長卻在此時跳出來「送頭」。

她藉此呼籲，台灣國會的藍白立委不要再拖延，應儘速通過「台美對等關稅（ART）」，並感嘆：「最好馬來西亞搞不清楚狀況出來當活靶，讓川普痛揍一頓，台灣人才會看懂、才會知道該怎麼活。」

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