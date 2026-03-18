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    首頁 > 政治

    受訪遭記者觸碰身體引不悅 劉世芳：將要求設置一定空間

    2026/03/18 12:00 記者邱俊福／台北報導
    內政部長劉世芳18日出席刑事局114年打詐成效說明及115年「掃蕩黑幫詐團行動專案」查緝成果記者會。（記者羅沛德攝）

    內政部長劉世芳18日出席刑事局114年打詐成效說明及115年「掃蕩黑幫詐團行動專案」查緝成果記者會。（記者羅沛德攝）

    內政部長劉世芳昨天出席立法院院會，媒體追問時遭記者碰觸引發不悅事件，劉世芳今天在參加刑事警察局召開的「掃蕩黑幫詐團行動專案」查緝成果記者會中，對此進行說明與解釋，她強調，當時訪問時，被多次碰觸到胸部，開始覺得是無意，但之後倍感困擾，才會要求記者後退一點，為了改善未來的採訪環境，會要求設置一定的空間，也能確保每位記者都能獲得訪問的機會。

    劉世芳表示，因平常到立法院時，都是在所謂的文化走廊受訪，昨天訪問是在簽到時，因她往後轉身，有幾位媒體朋友碰撞到她胸部，第一次覺得無意，但第二次、第三次就覺得可能是因媒體在推擠過程中造成的困擾，所以才要求記者後退一點，但只針對碰到她胸部的人；事後，認為須有精進措施，就是未來訪問時必須有一定的空間。

    劉世芳並說明，政治人物不管哪個政黨，一定會碰到這樣的狀況，他們也了解媒體在採訪新聞的時候，必須要趕快找到畫面，但她個人來講，在立法院要接受訪問時，希望能夠每位都可以訪問得到，所以如果可把一定的空間擺設出來，所有媒體才都能獲得採訪的機會。

    至於劉世芳因質疑民眾黨立委李貞秀尚未放棄中華人民共和國國籍，拒絕提供公文書及接受其質詢，引發職場霸凌說法，劉世芳則再度說明強調，站在備詢台上，她就是代表中華民國的內政部長，李貞秀站在質詢台上，應該是代表中華民國的立法委員，一個是立委質詢，一個是部長備詢，就是按照立法院裡面公共政策討論跟批評監督的空間，只有國家政策上面的討論，沒有個別的職場暴力情形。

    內政部長劉世芳今天在參加刑事警察局召開的「掃蕩黑幫詐團行動專案」查緝成果記者會中，接受媒體訪問。（記者邱俊福攝）

    內政部長劉世芳今天在參加刑事警察局召開的「掃蕩黑幫詐團行動專案」查緝成果記者會中，接受媒體訪問。（記者邱俊福攝）

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