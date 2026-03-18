黃國昌拋「真牙永遠比假牙好」高齡政策 詹凌瑀酸：先顧好自己口腔健康

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

面對新北將迎來百萬高齡人口的「人屋雙老」挑戰，民眾黨新北市長參選人黃國昌今提「高齡友善城市3支柱」政見，還說，「換裝假牙永遠比不上好真牙」。對此，媒體人詹凌瑀表示，國昌老師真的是好棒棒呢！要不要先顧好自己的口腔健康，那滿口黑牙看了很驚悚。

詹凌瑀在臉書PO文表示，請問黃國昌，「真牙永遠比假牙好」這種話跟說「人活著比較好」有什麼差別？問題是，牙齒是會用壞的。每天咬、每天磨，活到六七十歲，壞掉、抽神經、裝牙套、裝假牙，本來就是正常人生流程。機器是這樣，人體也是這樣，我才活到40幾歲也有牙齒裝了牙套，更別說老人家。

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詹凌瑀指出，在那邊喊「預防重於治療」，講給幼兒、青少年聽，叫衛教，講給一堆牙齒早就用到磨損的長輩聽，是在講幹話，高齡政策不是比誰比較會講漂亮口號，是要解決「已經發生」的問題。結果黃國昌在那邊講一個所有人都知道、但完全沒幫助的廢話，這種等級的東西居然可以包裝成「政策支柱」，乾脆下一條寫：「人要多喝水、要早睡早起」，一起列進市政白皮書吧！

詹凌瑀直言，國昌老師真的是好棒棒呢！要不要先顧好自己的口腔健康，那滿口黑牙看了很驚悚。

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