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    首頁 > 政治

    南投焚化爐環評會爆警民衝突 高規格維安遭質疑合法性

    2026/03/18 11:54 記者張協昇／南投報導
    立法委員羅美玲與名間鄉反焚化爐自救會等團體，18日召開記者會，譴責縣府動用大批警力壓縮⺠眾參與空間，是引爆環評會警民衝突根源。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

    立法委員羅美玲與名間鄉反焚化爐自救會等團體，18日召開記者會，譴責縣府動用大批警力壓縮⺠眾參與空間，是引爆環評會警民衝突根源。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

    南投縣政府16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，爆發警民衝突，立法委員羅美玲與名間鄉反焚化爐自救會今（18日）在立法院召開記者會，表示嚴正譴責當天警方動用大批警力維安，限制電梯使用，甚至強行壓制民眾帶離現場，質疑縣府壓縮民眾參與空間，是引爆衝突根源，要求縣府說明警力調度依據、現場指揮責任及執法合法性，並呼籲停止以維安之名侵害人民參與公共事務權利。

    羅美玲表示，該案衝突根源在於縣府壓縮⺠眾參與空間，包括會議未在名間鄉當地舉辦，以及過往民眾意見未被充分回應，導致⺠怨累積，縣府應完整釐清當日執法過程，並說明限制行動不便長者使用電梯的合理性。

    她強調，垃圾問題需解決，但焚化爐對名間鄉環境及茶產業的影響，縣府仍未提出具體證據加以釋疑，縣府應立即暫停環評、重新評估選址、補充詳細的環境影響說明，以及檢討整體垃圾處理政策是否得當。

    彰化縣環境保護聯盟副理事⻑張淑芬表示，當天因現場警力重重阻隔，⺠眾與環評委員無法直接對話，她才站上桌面撒茶葉試圖向會場表達地方居⺠訴求，未料隨即遭數名員警強行拉下並壓制在地，自己當下整個人幾乎無法呼吸，造成身體多處受傷。

    名間鄉反焚化爐自救會指出，名間焚化爐案至今程序爭議未解，縣府也尚未就選址正當性、環境風險、健康疑慮及對地方農業與茶產業的衝擊提出足夠說明，卻先以大批警力與高規格維安部署面對地方居⺠，試圖強渡關山，令人無法接受。

    南投縣政府16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，警方舉牌警告場外抗議民眾違反集遊法。（記者張協昇攝）

    南投縣政府16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，警方舉牌警告場外抗議民眾違反集遊法。（記者張協昇攝）

    南投縣政府16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，民眾不滿會場以桌椅阻隔，與警方爭論。（記者張協昇攝）

    南投縣政府16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，民眾不滿會場以桌椅阻隔，與警方爭論。（記者張協昇攝）

    彰化縣環境保護聯盟副理事⻑張淑芬，16日在南投焚火爐環評會議遭警方架離。（資料照，記者張協昇攝）

    彰化縣環境保護聯盟副理事⻑張淑芬，16日在南投焚火爐環評會議遭警方架離。（資料照，記者張協昇攝）

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