藍白敲定合作協議內容 下午分送兩黨中央委員會、中常會通過定案

國民黨與民眾黨今日上午確定兩黨合作協議，會後雙方各由國民黨文傳會副主委尹乃菁與立院黨團主任陳智菡與出面說明。（記者施曉光攝）

民眾黨秘書長周榆修今日上午率副秘書長謝泊泓、立法院黨團主任陳智菡前往國民黨中央黨部，與國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華等人商定今年選舉藍白合作協議內容，會後兩黨分由陳智菡與國民黨文傳會副主委尹乃菁出面說明，兩人強調藍白協議框架無論是聯合競選或未來的聯合治理，都可受公眾檢視，也將成為台灣政治的典範，今日下午分送民眾黨中央委員會、國民黨中常會通過即可定案並將對外公布。

陳智菡指出，其實以關協議內容，兩黨先前已經來來回回討論多次，今天雙方只是把協議以及未來合作內容再做文字確認。

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她批評民進黨過去透過權貴、寡頭政治，把持台灣所有資源，讓人民生活在痛苦之中，藍白兩黨要以聯合競選及治理的方式，開創出一條新路，就像是一個重新組合、選舉的陣列，透過各自擅長的部分加以整合，或類似大聯盟的概念，去打一個高強度的比賽，把大家不同的元素共融起來，變成一個更強的合金，共同去打這一場超級賽。

尹乃菁則說，這是一個建立典範的合作協議，未來會讓台灣社會與政黨政治看到聯合治理的典範，今天下午外界看到協議內容公布後，相信能為台灣政治僵局找到一個可行的出路。

尹乃菁說，前民眾黨主席柯文哲過去說過，一個人走得快，一群人走得遠，而藍白結盟後，不但可以走得快，走得遠，也走得穩。

尹乃菁指出，藍白共推人選的民調機制，都有原則性規範在協議當中，至於具體操作細節，因為還牽涉到個別候選人的主張與意願，未來都會納入討論﹔陳智菡則說，要顧慮因地制宜，除了兩黨中央層級的合作框架外，也絕對會納入地方意見，而且整合速度會超乎外界預期，她並證實會朝全民調的方式推動。

有關未來共同治理部分，尹乃菁指出，目前基隆市、苗栗縣都已經在推動，未來競選時藍白會在一個架構之下納入雙方人才，進入選舉團隊，甚至推動未來治理層面。

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