台灣國安戰略進化！ 林飛帆揭「三位一體」防線

國安會副秘書長林飛帆投書美國智庫，闡述台灣的「和平靠實力」戰略。（資料照）

國安會副秘書長林飛帆今天在美國智庫American Foreign Policy Council季刊《Statecraft & Strategy》創刊號發表專文〈Taiwan’s version of Peace through Strength〉，闡述台灣的「和平靠實力」戰略。涉外人士分析，該文揭示當前台灣安全政策的核心邏輯：不再只強調傳統的軍事防衛，而是將「軍事拒止、社會韌性、國際協作」三者整合為一套完整的嚇阻體系。

首先，重新定義「嚇阻」的概念，涉外人士分析，過去台海安全討論多聚焦在兩岸軍力對比，例如飛彈數量、軍購規模或兵力部署，但林飛帆把焦點從「武器」轉向「成本」，強調真正的嚇阻並不只是打贏戰爭，而是讓北京相信「發動軍事行動無法以可接受成本達成政治目標」，這與近年美國國防與戰略圈討論的「拒止型嚇阻」高度一致，換言之，台灣的任務不是與中國進行對稱軍備競賽，而是建立一套足以讓侵略行動失敗的防衛結構。

請繼續往下閱讀...

第二，文中明確將「全社會防衛韌性」提升到與軍事力量同等重要的位置。涉外人士表示，林飛帆明確點出，現代衝突往往不會直接從兩棲登陸開始，而是透過能源、通訊、物流或資訊戰逐步削弱社會信心，反映出台灣對「灰色地帶衝突」與「混合戰」的高度警覺。政府正試圖將國家安全概念，從傳統軍事防衛，擴展到整個社會運作能力，涵蓋醫療系統、供應鏈、交通以及地方政府協調機制，也與歐洲在俄烏戰爭後提出的「整體防衛」概念相互呼應。

第三，國際合作，林飛帆直指北京只有在預期國際反應「遲緩且混亂」時，才會認為入侵台灣是可行的，因此台灣與盟友之間的平時協調與危機準備，對於嚇阻同樣關鍵。涉外人士說，這段論述其實是對國際社會發出訊號：台灣的安全不只是台灣自己的問題，而是需要更制度化的區域合作。

涉外人士續指，特別是在美日同盟、印太安全合作與經濟制裁機制等層面，台灣希望未來能形成更快速的聯合回應能力。文中提到台灣將把國防支出提高至GDP的5%，並發展多層防空體系與不對稱戰力，對外傳達台灣「願意承擔防衛責任」的訊息。

涉外人士總結說，這篇文章反映出台灣安全戰略的轉變：從過去強調軍事防衛，已經轉向「國家韌性戰略」。嚇阻效果來自三個層面的結合—拒止侵略的軍事能力、能在危機中持續運作的社會，以及能迅速協同行動的國際夥伴。當這三者同時存在時，北京想像中的「快速奪取台灣」情境，將變得越來越不切實際。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法