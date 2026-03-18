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    首頁 > 政治

    今年新生兒恐跌破9萬 王婉諭批國發會錯估「宛如在平行時空」

    2026/03/18 11:20 記者陳治程／台北報導
    時代力量主席王婉諭。（資料照）

    時代力量主席王婉諭。（資料照）

    我國少子化危機持續，國發會主委葉俊顯昨於立院經委會業報時，更坦承官方推估過於樂觀，去年新生兒數10萬7812人比前年的「低推估」還低。對此，時代力量黨主席王婉諭示警，今年1、2月全台新生兒僅約1萬5千人，較去年同期大減23%，在此趨勢下全年恐跌破9萬大關，更可能提早20年迎接本該在2048年才發生的少子高齡化海嘯。

    王婉諭表示，少子化危機首當其衝的就是教育體系。按照目前趨勢，6年後小學入學的學童數將減半，18年後的國民義務教育的學生數只會有現在的一半，大學入學人數同樣會腰斬，台灣超過150所大專院校將被迫迎來大規模的系所整併與退場潮。大學退場、廢校併校、教師工作保障、校園空間轉型，這些原本就不得不面對的問題，都會比預期早很多到來。

    王婉諭同時警示，我國高齡人口也在快速增加。台灣高齡人口將在1年後將增加150萬人，20 年後將增加250萬人；但出生率斷崖式下降，意味著扛起長照重擔的工作年齡人口也在快速萎縮，未來世代將承擔的照顧負擔恐會更沉重。醫療照護、製造業、餐飲住宿、營建工程等現在就已面臨缺工的重要產業，也將面臨越來越嚴重的勞動力危機。

    王婉諭痛批，國發會評估過度樂觀，與實際狀況差異巨大，錯誤的人口推估模型宛如活在「平行時空」，導致政府對眼前危機的理解嚴重失準。

    王婉諭強調，讓年輕人不想生、不敢生的制度和文化正加速惡化，且速度遠超過政府想像。政府過去以鴕鳥心態面對的少子高齡化議題，已成重大國安危機、若再不正視問題，未來國家必將承受更劇烈的人口衝擊，呼籲行政院必須正視現實，以此為基礎重新盤點教育、產業、長照、財政、國防等各方面的政策時程與資源配置。

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