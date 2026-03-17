翁曉玲程委會未表決逕裁示散會 公督盟批惡劣：應送紀律委員會並請辭

立法院程序委員會17日中午舉行會議，國民黨立委葛如鈞未出席導致藍白立委比民進黨人數少，主持會議的召委翁曉玲遇上有異議時竟沒收表決直接送院會處理，引發民進黨團不滿，要求表決。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。公督盟執行長張宏林受訪直批，此舉「非常誇張、惡劣至極」，翁曉玲不僅破壞憲政機制，也藐視國會，應該將翁移送紀律委員會，她同時應該主動請辭召委一職。

立法院程序委員會設置委員19人，由各政黨依院會席次比例分配組成，每一黨團至少一人。本會期成員，國民黨團9人為林沛祥、許宇甄、翁曉玲、盧縣一、葛如鈞、林倩綺、陳菁徽、王育敏、鄭天財，民進黨團9人為王正旭、王義川、沈伯洋、沈發惠、林楚茵、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲，民眾黨團1人為蔡春綢。

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程序委員會今天中午開會，排定第5會期第4次院會（20日、23日）議程，並推舉翁曉玲及民進黨立委沈發惠擔任本會期召委。在蔡春綢與陳培瑜先後說明各自提案後，主持會議的翁曉玲詢問是否對蔡的提議有異議，民進黨立委紛紛高喊「有異議」；翁卻宣布，因朝野黨團無法達成共識，援例將本次議程草案提報院會處理。

張宏林接受本報訪問時表示，他只能說這個行為非常誇張、惡劣至極。根據立法院組織法、議事規則，主席必須客觀中立，確保議事程序公正，讓每一位委員都能充分討論、行使職權；然而，翁曉玲的作為嚴重的瀆職，更是直接透過議事手段「惡搞」立法院，嚴重破壞憲政體制下的議事秩序。

張宏林說，翁曉玲之前自己提出「藐視國會罪」，而她現在在做的就是最大的藐視國會，就是破壞憲政機制。他認為，不僅應該將翁曉玲移送紀律委員會來處理，也認為她根本不適任當主席，應該自己主動請辭。

他也提到，如果未來立法院長韓國瑜在表決發現國民黨跟民眾黨輸了，「他難道可以終止表決討論，人就跑走嗎？」他相信大家也會嚴厲譴責，因此國民黨既然已經有人數的優勢了，「你自己的人不來，你自己不好好去處分你這種失職、沒有來開會的人」，反而藉由主持不公正影響最後的結果，這是非常惡劣跟可恥的。

公督盟執行長張宏林。（資料照）

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