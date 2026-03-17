國民黨彰化鄉鎮市長初選定了！14地開放登記 12地徵召與策略聯盟

彰化縣精神地標八卦山大佛，長年守護彰化人，見證一場場的民主選舉，今年五合一大選，鄉鎮長改選已現煙硝味。（記者張聰秋攝）

年底彰化縣五合一選舉，民進黨已確定鄉鎮市長提名人選，國民黨本月展開作業，將於3月23日至25日受理參選登記，4月啟動協調機制，若協調不成，將進入初選民調，力拚5月完成提名作業，不過，在以勝選為原則下，僅開放14個鄉鎮市辦理登記。

彰化縣共26鄉鎮市，國民黨彰化縣黨部這次未全面開放參選登記，只有包括北彰化的彰化市、花壇、福興、鹿港、秀水、線西，以及南彰化的員林市、永靖、溪湖、埔鹽、二水、溪州、二林、竹塘。其餘12鄉鎮保留彈性，不走初選，改採徵召與策略聯盟方式提名。

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據地方人士指出，國民黨這次未開放登記的區域，多半考量「連任優先」或「策略聯盟」，好比說，現任者爭取連任、具黨籍但以無黨籍參選者，或與地方勢力合作，由非黨員以無黨籍身分參選等，都列入整體布局；另有部分鄉鎮因民進黨現任首長任期屆滿，國民黨也考慮與非黨員的盟友合作，以無黨籍名義投入選戰。

民進黨方面，目前已確定提名9個鄉鎮市人選，包括彰化市黃柏瑜、花壇鄉葉繼元、芬園鄉郭哲榮、鹿港鎮楊妙月、福興鄉黃厚綿、秀水鄉葉國雄、永靖鄉魏碩衛、二林鎮吳聰明、溪州鄉巫宛萍，提名人選已明朗。

地方人士表示，國民黨這次縮小初選範圍，搭配徵召與策略聯盟並行，目的在減少內耗、提高整體勝率，不過，開放鄉鎮市若協調失敗進入民調，仍可能出現同室操戈的黨內競爭局面。

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