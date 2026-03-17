翁曉玲沒收程委會表決綠委轟不要臉 國民黨團：遵循議事慣例

立法院程序委員會17日中午舉行會議，國民黨立委葛如鈞未出席導致藍白立委比民進黨人數少，主持會議的召委翁曉玲遇上有異議時竟沒收表決直接送院會處理，引發民進黨團不滿，要求表決。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會，民進黨團痛批國民黨耍賴不要臉，怕輸就落跑、沒收表決，做為多數黨卻公然踐踏議事程序。對此，國民黨團反駁，是遵循議事慣例、拒絕雙重標準。

國民黨團表示，翁曉玲遵循議事慣例，處理合法合規，絕非特例，且立法院各委員會經常針對各黨團意見無法獲得共識的提案送院會協商皆為常年之慣例。今日民進黨團無事生非，實不可取。

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國民黨團指出，檢視立法院第8屆至第11屆程序委員會召委主持紀錄 ，未表決逕將草案提報院會處理的案例早已前例斑斑。翁曉玲的裁示完全是依照立法院長期以來的議事慣例進行。

國民黨團說，民進黨籍召委多次採用此作法，勿昨是今非，翻開過去的程序會會議紀錄，多位民進黨籍召委皆曾有過完全相同的裁示處理。具體案例包括：

（1）第11屆召委沈發惠（於11-3-7會議）。

（2）第9屆召委段宜康（於9-2-14、9-4-10、9-4-14會議）。

（3）第8屆召委吳秉叡（於8-5-9會議）。

（4）第8屆召委陳其邁（於8-4-2、8-4-16會議）。

國民黨團表示，朝野程序委員會召委皆有前例，呼籲回歸理性，除上述民進黨籍委員外，國民黨籍召委包含第11屆吳宗憲委員（11-1-13等會議）與翁曉玲委員（11-3-16、11-3-18會議）、第10屆曾銘宗委員與李德維委員，以及第9屆柯志恩委員等人，亦皆依循此議事慣例主持會議。

國民黨團呼籲民進黨團，因自身政治利益刻意操作雙重標準絕非執政黨應有的態度，請回歸理性問政，尊重立法院長期建立的議事運作慣例。

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