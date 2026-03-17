黃瓊慧搶下初選民調第1 「桃園媽媽」李柏瑟擠進名單

民進黨桃園市議員中的桃園區現任議員黃瓊慧（中）、黃家齊（左3）、李光達（左4）、余信憲（右3）全數通過下屆選舉黨內初選。（資料照，民進黨團提供）

下屆桃園市議員選舉民進黨桃園區初選民調今（17）日公布，現任黃瓊慧、黃家齊、李光達、余信憲全數過關，曾兩度參選的「桃園媽媽」李柏瑟搶下最後1張門票，前時代力量議員簡智翔轉投民進黨捲土重來則遺憾未能如願。

民進黨議員參選人提名人數桃園區5人有6人登記，初選民調今早公布，黃瓊慧以0.2827搶下第1，黃瓊慧空戰、陸戰皆強，尤其是空戰，甚至被網友暱稱是不分區議員，搶下第1在地方各界預期之中，黃家齊以0.2301位居第2名，成績也十分亮眼，接著為李光達0.1767、余信憲0.1326，李柏瑟則以0.0960擠掉簡智翔0.0819。

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黃瓊慧表示，感謝桃園市民的認可，讓她通過初選的考驗，拿到年底議員參選資格，這次初選的候選人都很優秀，也都是可敬的對手，憑良心說她也相當緊張，當成大選的規格在拚，民調結束將回歸市政監督工作，而民進黨桃園市長人選也大致抵定，桃園隊隊形將逐漸整合，力拚年底勝選。

黃家齊表示，感謝市民朋友的支持，初選過關只是入門，後續大選將更加努力爭取選民認同，針對市民最關心的交通問題，以及中路車站、捷運工程、未來第二行政區周邊路網等重大議題，將持續監督進度及規劃。

李光達表示，任期間對市政建設不足之處、各種議題積極監督，感謝大家的支持讓他順利通過初選，將持續努力拚大選，堅守初心，當一位有格局、有內涵、有前瞻的代議士。

余信憲表示，此次初選真的非常激烈，很謝謝每一位桃園朋友的支持，讓他順利通過初選，接下來桃園市民進黨會團結在一起，彼此相挺、一起打拚，把每一分力量都凝聚起來，拚出最好的成績。

搶下最後一張門票的李柏瑟在2018、2022年曾參選市議員，皆以些微差距成了「落選頭」，這次在黨內初選登記最後1天登記並在最後順利過關，她表示，感謝鄉親的支持讓她通過初選，年底大選要比其他人加倍努力爭取支持。

民進黨桃園市議員中的桃園區現任議員黃瓊慧（中）、黃家齊（左3）、李光達（左4）、余信憲（右3）全數通過下屆選舉黨內初選。（資料照，民進黨團提供）

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