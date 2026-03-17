李貞秀首質詢被冷處理 黃暐瀚：國民黨當召委恐被繼續「無視」

立法院內政委員會，民眾黨國籍有問題的陸配立委李貞秀第一次上台質詢，但沒有官員上台備詢。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀昨天（16日）首度在立法院質詢，由於身分爭議，內政委員會召委李柏毅裁示，官員不必接受李貞秀質詢，李女因此面對空氣質詢5分鐘；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，下週換國民黨召委擔任主席之後，情勢可能會有改變。劉世芳部長屆時應該會被主席「請上台」，不過上台之後很可能依舊「無視」李貞秀，一言不發。

黃暐瀚在臉書PO文表示，政院無視李貞秀，昨天民眾黨立委李貞秀第一次上台質詢內政部長劉世芳，獲得「完全無視」的回應，整個過程只有會議主席（召委李柏毅）與李貞秀有對話（僅稱李女士），劉世芳部長全程無視，既不上台，也不回答，連看，都沒有看一眼。

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黃暐瀚直言，顯然，現在政院鐵了心，要「無視」李貞秀，不理會、不回答、不備詢、不給索資、不當她是立委，下週換國民黨召委擔任主席之後，情勢可能會有改變。劉世芳部長屆時應該會被主席「請上台」，不過上台之後很可能依舊「無視」李貞秀，一言不發。

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