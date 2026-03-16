為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍老將之子披白袍初選失利！黃承鋒聽柯文哲「這理由」後放棄參選

    2026/03/16 20:55 記者黃政嘉／新北報導
    黃承鋒（右3）披民眾黨戰袍投入議員初選，他說與柯文哲、黃國昌交換想法後，決定放棄參選。（圖取自「黃承鋒」臉書）

    黃承鋒（右3）披民眾黨戰袍投入議員初選，他說與柯文哲、黃國昌交換想法後，決定放棄參選。（圖取自「黃承鋒」臉書）

    國民黨新北市議員黃永昌次子黃承鋒，身披民眾黨戰袍，投入第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員初選，但民調以45.3372%，輸給民眾黨黨代表吳亞倫的54.6628%，日前申請複查。但他今在臉書發文指出，在與民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌交換許多想法後，他認同柯文哲說「要相信制度，不要相信個人」，審慎思考後，他決定放棄參選本年度新北市議員選舉。

    黃承鋒發文表示，今天很高興能與柯文哲以及黃國昌交流，彼此交換了許多想法，也再次思考了制度與政治的意義。身為民眾黨員，他認同柯文哲所說的一句話：「要相信制度，不要相信個人。」唯有建立能夠長久運作的制度，政黨與國家才能穩健前行。

    在審慎思考後，他決定「放棄參選本年度新北市議員選舉」。他說，這次初選過程中的不足與爭議，對黨內而言是一次檢討與精進的機會，也是一次深刻的 學習與成長。「期盼未來我們都能變得更好，一起為這片我們深深熱愛的土地持續努力」。

    黃承鋒說，接下來他會繼續在父親黃永昌的服務處活躍，在這裡，他深刻體會到地方服務與建設的推動，是需要長時間累積的經驗與持續不斷的堅持。父親多年來替地方爭取建設、監督市政，許多承諾都看得到成果，未來也還有許多事情需要繼續替市民朋友努力，因此他也請大家繼續支持父親爭取連任。

    他指出，未來仍會持續在地方學習、服務，為這片土地盡一份心力。感謝這段時間陪著他一起努力的夥伴，也感謝所有給他鼓勵與支持的朋友，每一份期待與信任，他都銘記在心。

    而在國民黨新北市議員第8選區參選提名部分，黃永昌原本要接棒給兒子黃承鋒，日前黃永昌仍已完成黨內登記，但他因涉入助理費案，雖判緩刑，能否選到底尚有變數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播