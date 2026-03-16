藍老將之子披白袍初選失利！黃承鋒聽柯文哲「這理由」後放棄參選

黃承鋒（右3）披民眾黨戰袍投入議員初選，他說與柯文哲、黃國昌交換想法後，決定放棄參選。（圖取自「黃承鋒」臉書）

國民黨新北市議員黃永昌次子黃承鋒，身披民眾黨戰袍，投入第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員初選，但民調以45.3372%，輸給民眾黨黨代表吳亞倫的54.6628%，日前申請複查。但他今在臉書發文指出，在與民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌交換許多想法後，他認同柯文哲說「要相信制度，不要相信個人」，審慎思考後，他決定放棄參選本年度新北市議員選舉。

黃承鋒發文表示，今天很高興能與柯文哲以及黃國昌交流，彼此交換了許多想法，也再次思考了制度與政治的意義。身為民眾黨員，他認同柯文哲所說的一句話：「要相信制度，不要相信個人。」唯有建立能夠長久運作的制度，政黨與國家才能穩健前行。

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在審慎思考後，他決定「放棄參選本年度新北市議員選舉」。他說，這次初選過程中的不足與爭議，對黨內而言是一次檢討與精進的機會，也是一次深刻的 學習與成長。「期盼未來我們都能變得更好，一起為這片我們深深熱愛的土地持續努力」。

黃承鋒說，接下來他會繼續在父親黃永昌的服務處活躍，在這裡，他深刻體會到地方服務與建設的推動，是需要長時間累積的經驗與持續不斷的堅持。父親多年來替地方爭取建設、監督市政，許多承諾都看得到成果，未來也還有許多事情需要繼續替市民朋友努力，因此他也請大家繼續支持父親爭取連任。

他指出，未來仍會持續在地方學習、服務，為這片土地盡一份心力。感謝這段時間陪著他一起努力的夥伴，也感謝所有給他鼓勵與支持的朋友，每一份期待與信任，他都銘記在心。

而在國民黨新北市議員第8選區參選提名部分，黃永昌原本要接棒給兒子黃承鋒，日前黃永昌仍已完成黨內登記，但他因涉入助理費案，雖判緩刑，能否選到底尚有變數。

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