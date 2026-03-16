台中捷運藍線延伸太平恐停擺？ 何欣純允諾：當選市長全力推動

民眾擔心台中捷運藍線延伸太平恐停擺，何欣純今天允諾，未來若擔任市長，一定會把捷運藍線延伸太平列為重要施政目標。（何欣純立委提供）

行政院主計總處公布最新的財力級次，台中市從原本的「第2級」調降至「第3級」，有議員擔心恐衝擊台中捷運藍線延伸太平段的進度，民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，台中財政分級調整後，中央對重大交通建設的補助比例反而提高，明確主張台中藍線延伸到太平，就是「一線到底」，有效率、加速進行。

何欣純表示，台中財政分級調整後，中央對重大交通建設的補助比例反而提高，有助於台中推動捷運等重大公共建設。只要市府與中央充分協調、完善財務規劃，有效率爭取中央資源、更能減輕地方負擔，捷運建設腳步就可以加快。

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何欣純指出，身為台中立委，一直全力為台中爭取交通建設資源，也持續關注交通部對捷運計畫進度，確保地方需求能被中央看見。強調今年1月，交通部就發文請市府修正「藍線延伸太平」計畫，但2個月過去，市府還沒向中央提送修正計畫，這就是「效率」問題。

何欣純允諾，未來擔任市長，一定會把捷運藍線延伸太平、橘線（並延伸至海線清水）、屯區環狀紫線、綠線延伸至大坑、紅線，還有藍線動工後的執行等重大交通建設列為重要施政目標，整合中央與地方力量，全力推動台中捷運發展，帶動城市長遠發展。

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