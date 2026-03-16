用珍奶開啟外交大門 蘇巧慧會晤新加坡西北區市長 分享台灣特色

新加坡西北區市長任梓銘（右）今天抵台，落地後與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）進行深度交流，任梓銘致贈新加坡代表性文化遺產「娘惹屋」藝術品，象徵新加坡社會多元文化的並重與融合。（蘇巧慧辦公室提供）

新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）今天抵台，落地後就與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧進行深度交流，雙方針對創新科技治理、半導體產業合作、環境永續、提升城市韌性政策以及青年公共事務參與等多項關鍵議題交換意見，期盼持續深化台星雙邊關係。蘇巧慧會後特別準備台灣手搖飲「珍珠奶茶」和任梓銘分享，用手搖飲開啟城市外交的大門。

蘇巧慧指出，台星雙邊貿易往來近年大幅躍升，顯示兩國經貿依賴度日益增強，雙方在半導體產業分工中高度互補，未來在數位轉型的浪潮下，台星關係勢必將更為緊密，同時，面對極端天氣的威脅，如何透過創新科技提升城市韌性、扶植在地產業發展，更是城市治理的核心。期待未來雙方持續在各項公共議題上深化交流，推動台星友好關係邁向新里程。

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任梓銘提到，台灣與新加坡是亞洲半導體供應鏈中最核心的兩大科技樞紐，更是密不可分的貿易夥伴，隨著全球政經形勢快速變動，台星雙方不僅在技術開發上維持緊密互助，更共同面臨氣候變遷與產業轉型的相似挑戰，期盼透過此次訪問，創造更多交流與互惠學習的機會。

任梓銘也致贈新加坡代表性文化遺產「娘惹屋」藝術品，象徵新加坡社會多元文化的並重與融合，更準備由其選區內患有自閉症的少年設計師Sheng Jie創作的環保包款；蘇巧慧則回贈「願景地圖杯」和新北特色茶禮盒，並分享她的城市願景與新北在地特色。

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