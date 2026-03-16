成民進黨台北市長選戰「口袋名單」沈伯洋：現在軍購條例最重要

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

面對2026台北市長選舉，本報上午揭露，民進黨內高層持續鎖定副閣揆鄭麗君積極勸進之餘，也著手推演「B計畫」，具備全國級高聲量與論述戰力的立委沈伯洋重回口袋名單，與黨秘書長徐國勇及立委吳思瑤、王世堅等人並列，一併納入首都之戰的整體戰略考量。沈伯洋下午受訪時說，現階段最重要的是軍購特別條例的審議，其他就看黨機制如何處理。

民進黨內高層除了持續勸進尚未點頭參選的鄭麗君之外，也不排除其他可能人選，初期曾被熱議的立委沈伯洋再度被放回口袋名單作為活棋，與徐國勇、吳思瑤、王世堅等人一併納入考量，目前仍處討論階段、尚未最後定奪。

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黨內人士認為，鄭麗君在關稅談判立功、形象溫和，具備開拓中間選票的優勢，但若因政務羈絆無法抽身，同樣擁有全國高知名度的沈伯洋，會是具爆發力的「戰略活棋」，沈強大的群眾感染力與精準對接基本盤的空戰論述，會是最強催票引擎，不僅能點燃支持者的投票熱情，還能外溢到其他縣市，成為帶動民進黨全國選情的關鍵箭頭。

對此，沈伯洋表示，他在上個會期、本會期都是民進黨團幹部之一，現階段最重要的是軍購特別條例審議，尤其對黨團幹部來說軍購特別重要。他現在還是專注在立法院內的工作，其他就是要看黨的機制如何處理，尊重黨的機制。

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