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    首頁 > 政治

    蕭旭岑跟隨10年多…馬英九未提感謝反「切割」 林楚茵：冷血

    2026/03/16 17:35 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵今受訪時直言，馬英九基金會聲明充滿影射，不僅沒有提及蕭旭岑等人追隨多年的感謝，大切割的意味濃厚，也展現了馬英九的冷血之處。（資料照）

    民進黨立委林楚茵今受訪時直言，馬英九基金會聲明充滿影射，不僅沒有提及蕭旭岑等人追隨多年的感謝，大切割的意味濃厚，也展現了馬英九的冷血之處。（資料照）

    馬英九文教基金會董事長馬英九今發聲明稱，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年2月底完成離職，未來兩人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九前總統的立場。對此，民進黨立委林楚茵今受訪時直言，此聲明充滿影射，不僅沒有提及蕭等人追隨多年的感謝，大切割的意味濃厚，也展現了馬英九的冷血之處。

    回顧蕭旭岑2月初甫率團赴中舉辦國共智庫論壇後，在6日接受專訪時，因不滿美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持我方1.25兆元軍購並稱「自由不是免費」的言論，怒斥谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」；蕭更聲稱，他訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」。

    對此，林楚茵指出，看到馬英九基金會的聲明令她滿驚訝的，這個聲明擺明了向外界表示這個新人沒問題，但舊人跟以後做的事情與他無關，明顯是在「完美大切割」。蕭旭岑、王光慈自從馬英九卸任總統後，一路跟著馬，而該聲明就看出馬英九的冷血。

    至於是否與蕭的反美言論有關，林楚茵認為，她認為這樣的連結有點遠，蕭旭岑一直以來都對馬英九馬首是瞻，包含馬英九每次的親中言論，也都是蕭出來擋砲火；然而，一個要跟著馬英九這麼久的人，沒有功勞也有苦勞。

    林楚茵直言，該聲明充滿了影射、冷血的弦外之音，到底想要告訴大家什麼，先強調新人的人品端正、操守清廉，而蕭等人未來的言論都與他無關，也沒有提及感謝、感恩；通常新人上任，都只會講新人的好，不會特別去扯到說舊的人離開，從此與我無關。

    她批評，該聲明展現了馬英九的冷血，包含過去外界評論馬英九不沾鍋、只有自己沒有別人的待人處事。

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