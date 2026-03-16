「大老介入民調」泛藍整合破局？國民黨澎湖縣黨部反駁

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全（右）否認大老介入、泛藍破局說法。（記者劉禹慶攝）

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林今（16）日召開記者會，提及在野整合與民調初選等議題，並指稱因國民黨不同意而導致整合破局，同時影射政壇「大老」介入。對此，中國國民黨澎湖縣黨部提出說明，葉竹林退黨再申請入黨，必須4年期滿才能恢復黨權，期間不得參與黨內任何選舉相關事務。

澎湖縣黨部表示，依據中國國民黨黨章規定，黨員若曾退黨後再申請入黨，需滿4年方能恢復黨權，在此期間亦不得參與黨內任何選舉相關事務。此為全國一致適用的制度與規範，並非地方黨部可以因個別選舉而自行更動。政黨的運作必須建立在制度與紀律之上，若因一時的選舉考量而任意突破黨章規定，不僅影響黨內制度的公平性，也將使政黨失去應有的規範與紀律。

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因此，所謂「民調初選無法進行」，並非任何人刻意阻擋，而是必須回到制度本身。黨章既然已有明確規定，就必須共同遵守。國民黨徵召澎湖縣長參選人陳振中也表示，既然接受國民黨徵召，一切依照黨章行事，至於「大老」介入民調說法，陳振中認為決定投入縣長選舉，一定要爭取政壇大老支持。

澎湖縣黨部強調，選舉可以競爭，但制度不能破壞；政治可以討論，但規範必須被尊重。唯有在制度之下進行理性競爭，才能讓政治回歸正軌，也讓社會大眾看見政黨應有的責任與態度。

國民黨澎湖縣黨部提出黨章說明，葉竹林申請重回國民黨4年後才能選舉。（澎湖縣黨部提供）

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